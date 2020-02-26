湯文亮：特朗普會不會 被射到太陽？

有人話，由於新冠肺炎病毒令美股大跌，我認為這個理由不太充分，新冠肺炎病毒已經爆發超過一個月，美資從中國撤離亦差不多同樣時間，點解在這一個月美股仍然不斷上升，直至上周五才下跌，周一跌幅加劇至1000點；或者，美資意識到在短時間內很難重返中國市場，未來業績一定會大受影響，因此美股相應地作出調整。不過，點解整個月都上升，至近兩日才大跌呢？

中國變相勸喻國民班資回朝

有老友見較早前港股不斷下跌，而美股又不斷上升，因此賣了手上一部分美股而轉買港股，如果大多數人做此動作，亦會對美股做成壓力。不過，此股力量不會很巨大，不可能令道指突然大跌1000點。

我留意到在美股大跌之前，中國政府發出了一個通告，表示國民在美國受到不公平對待，勸喻國民如非迫不得已千祈唔好前往美國。我認為這個通告表面上是勸籲國民不要前往美國，實際上是叫那些在美國有投資的國民班資回朝，中國人很明白國家政策，指令一出，美股那能不跌。

道指大跌乃商界抗議方式

本來道指下跌1000點與美國總統無關，好衰唔衰特朗普在5年前即是2015年2月25日發表了一篇網誌，指如果道指下跌1000點，當屆美國總統應該被射到太陽，絕無藉口，唔通美國商界希望將特朗普射到太陽，趁特朗普在印度作旋風式訪問時令道指下跌1031點？

雖然，美國商界知道不可能將特朗普射到太陽，但這是另外一種方法表達抗議，否則，要少跌32點其實不難。我忽發奇想，如果特朗普今次是去中國而不是印度訪問，道指不但不會大跌，甚至有機會大升。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]