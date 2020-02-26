經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：港視批股後 散戶接貨

【明報專訊】上周我發表了一篇關於香港電視（1137）文章，因為怕惹麻煩，所以寫得很隱晦，只有三成內容，後來編輯起標題，起得更保守，反映的內容只剩下了一成半。因此，我決定豁了出去，把大部分的內容都寫出來，總之只要報館不怕，有難齊齊當啦！

坊間一直有人在爭議，究竟王維基的香港電視的配股，是什麼回事呢？接貨者究竟是中長線機構投資者，抑或是散戶呢？其實答案很簡單，只要看中央結算紀錄，就可一目了然。

根據中央結算紀錄，在11月30日，一共有259名參與者，到了1月2日，縮至250名，看似有人開始收集、炒上。當公司在2月7日宣布了口罩機後，它的股價大升，成交急增，至5億幾元；在11日又大上大落，先炒上7.3元，又急跌至6.03元收市；再看中央結算紀錄，參與者日日上升，升至279名，顯然已在散貨中。因為之前幾天的成交都是幾千萬元，最多億幾元，跟着連續兩日5億幾元成交，應該net sell了3億元左右的股票。

到了批股那天，根據兩天後的中央結算紀錄，參與者人數升至313名；至於包銷商UBS，批成億股，當日收市已只有百幾萬股，而且還是之前一直持有着的。即是絕大部分獲配股的，都已在當日沽出，一股不留，由散戶全部接晒貨。

到了這時，可能已經沒有人有責任頂住股價，所以股價咪回落囉。在這幾天，應該是不少高位接火棒的人在打靶離場，因此參與者人數還在緩慢增加中……

[周顯 投資二三事]

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