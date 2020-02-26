張兆聰：A股愈升交投愈旺 小心波動增

美股在去年底估值已貼近歷史高位，科技股估值美股在去年底估值已貼近歷史高位，科技股估值尤其偏高。大量資金新年甫開始便湧入債市，一來是股市似乎值博率一般，二來也反映市場看淡經濟前景。結果債息不斷向下，疫情在全球大流行後，10年期債息也繼30年債息後創出歷史低位。理論上，這意味貼現率下跌有助推高風險資產估值，但假如市場擔心疫情拖累經濟陷入衰退，風險溢價上升，則股市將會受壓。

勿跟車太貼 易高追低沽

按以往的正常路徑，一般是市場拋售股票，美股出現5％至10％的調整，然後聯儲局投降採取寬鬆措施，一旦宣布股市便大漲，周而復始。2019年9月至本月初的升浪，正是最佳的例子。只是全世界都知各大央行最終一定會投降，股市周一大跌後大家都不太願沽貨，周二沽壓已稍減，聯儲局為首的央行又似乎毋須急於出手安撫市場，也會傾向看清楚疫情發展現作部署，雙方正互相博弈。這種市况很容易上衝下洗，昨日A股以至港股大量股份都是如此，跟着市場走很容易會高追低沽。

昨日市况不差，但也談不上好。大市跌不落，主要功臣是騰訊（0700），單隻股份就貢獻了89點，可說獨力撐起恒指。放眼大市，恒生綜合指數近60％成份股下跌，市寬一般。中國官方公布的疫情明顯好轉，湖北省以外新增確診人數僅9人，但美團（3690）、安踏（2020）等應該最受惠的股份雖然上升，但反應卻遜於預期。

至於提及可留意低吸機會的一些主題，相關股份普遍向好，但成交量卻是縮減。恒指完全無法跟上A股的表現，但主題炒作卻是非常同步，例如昨日A股5G先升、後急挫、午後再反彈回試高位，港股這邊的中興（0763）走勢完全一樣。A股現由深證指主導，農曆年後走出現一波直線上升至高位，但昨日低開、急跌再直線拉升，表面看很強勢，但高位出現單日波幅顯著擴闊，對短期後市而言多不是好現象。

深證創板換手率接近警戒線

此外，2015年的「水牛市」中，在場外配資的推波助瀾下，兩市單日成交曾創出2.25萬億元人民幣的天量。筆者上周起提出A股屬資金市，兩市成交額宜維持在萬億元以上。結果不僅輕易站在萬億元以上，並且是每天再增加千億元，由1萬億元、1.1萬億元、1.2萬億元再到1.3萬億元，昨日更上一層樓。現在1.4萬億與當年尚有差距，但沒有場外配資的話，這個水平可能已接近全民炒股。單計深證指和創業板指數，換手率達到4.4％及6.72％，已接近甚至超越了5％的警戒線；而本月至今創業板抽升30％，有部分基金經理也開始小幅換馬至一些白馬股、基建股等相對落後的股份。筆者仍認為主題股是今年的炒作對象，但短線宜回調較深才入市。

[張兆聰 還看今朝]