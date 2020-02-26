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經濟
2020年2月26日星期三
技術取勝
投資策略
啟德地王拖累 南豐瀕「垃圾」評級 惠譽：未來3年造成70億資金流出
分析：發展商負債率低 減租壓力可控
陳廷驊前妻明設靈
曠視上市申請失效 傳年內再遞表
港鐵1月客量按年跌21.4%
A股V彈險守3000點 成交逾4年高 市場憧憬放水 專家憂「救市劇本」失效
港股日間倒升 夜期再低水逾400點
積金局：去年MPF轉正回報12%
受春節影響 港1月出口跌23%
國務院增5000億貸款 支援中小企
富衛：可扣稅產品佔去年年金保費八成
採新會計準則 鷹君去年盈轉虧
搞局基金逼保誠分拆 提高估值 集團確認收有關信件 期待對話
員工破壞SaaS系統 微盟先跌後升
惠譽：內地違約增無礙城投債發行
投資者憧憬儲局加快減息 疫情恐拖累經濟 4月出手機率急升
Expedia裁員3000
Tesla：Model Y最快下月交付
張兆聰：A股愈升交投愈旺 小心波動增
植耀輝：太空旅行不是夢 維珍銀河逆市升
技術取勝：東岳有望再試高位
劉思明：全球救市利收息股 本地電訊可吼
周顯：港視批股後 散戶接貨
湯文亮：特朗普會不會 被射到太陽？
預算案前夕 東涌兩日10成交 映灣園佔6宗 不乏換樓客入市
元朗本月80宗二手成交 勢超上月
李樂詩1200萬沽深井村屋 5年倍賺
屯門叠茵庭2房月租跌穿萬元
弦海特色戶兩度撻訂 共殺訂逾48萬
灣仔卓凌中心呎租跌穿20元 8年首見
富蘭克林鄧普頓周文輝：港股短期橫行 必需品股可跑贏
技術取勝：東岳有望再試高位
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【明報專訊】楓葉教育料受制2.95元（圖）
復星醫藥中線待突破（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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