植耀輝：太空旅行不是夢 維珍銀河逆市升

另外，周末花了不少時間研究Tesla，原先想跟各位分享有關資料，但同期有另一股份表現不遑多讓，加上「Tesla神話」已有不少篇幅提及，故決定跟各位讀書介紹另一「神仙股」——維珍銀河（Virgin Galactic）。此股於2017年9月上市，一直以來股價約於10美元水平上落，去年11月一度跌至6.9美元水平，但其後股價像脫韁野馬般，上周最高曾見42.49美元，即使以上周五收市價33.87美元計，年初至今升幅仍達193%。更厲害的是美股周一大跌過千點，但其股價仍升1.24%，表現之強實在令人驚訝。

隨着太空科技發展，到太空旅行觀光已不是夢。UBS曾作估算，預期2030年太空觀光業價值將達30億美元。然而，維珍銀河至今尚未搭載過任何一位付費遊客，去年首9個月亦出現1.381億美元虧損，但股價已遠超大摩之估值水平，現時維珍銀河市值已高達67億美元。是否合理，留待各位自行分析。但有一點跟Tesla相似，就是維珍銀河一直也是投資者爭相沽空的對象。但面對股價持續急升，亦令「淡友」損失不少，根據金融分析公司S3 Partners估計，沽空的投資者已損失超過3.45億美元。

（筆者沒持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]