Tesla：Model Y最快下月交付

防彈少年團經紀公司上市

估值385億

今次率先交付的將會是高配置版本。Model Y上月獲得加州空氣資源委員會（CARB）的認證，每次充電的續航里程可達507公里。

此外，《金融時報》引述熟知情况的投行職員稱，韓國人氣男團BTS防彈少年團所屬經紀公司Big Hit娛樂計劃首次公開募股（IPO），可望成為韓國娛樂界多年來最大規模的IPO，公司估值有望達到6萬億韓圜（約385億港元）。

Big Hit的2019年經營溢利為975億韓圜（約6.26億港元），超過該國3大K-pop娛樂公司加起來的預測數字。它去年的銷售額幾乎增長1倍至5億美元。消息指，Big Hit已選擇摩通及其他韓國投行協助上市。BTS防彈少年團上周五正式發行的新專輯《Map of the Soul: 7》，上市首日即賣出超過265萬張。

（綜合報道）

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