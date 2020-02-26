Expedia裁員3000

【明報專訊】網上旅遊服務預訂平台Expedia宣布將裁員3000人，相當於員工總數12%，公司形容，2019年表現令人失望，惟沒有提到今次裁員與疫情有關，只是說需要精簡架構，節省成本，儘管該平台上周預計，今次疫情將對調整後的第一季息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）帶來3000萬至4000萬美元影響。
Expedia發布的電郵稱，一直以不健康、且缺乏紀律的方式追求增長，現在除了裁員，還會結束一些項目，並減少與外判商、供應商等合作。Expedia在本月較早前預計，今年的營運成本可節省3億至5億美元，但未提及裁員。
擁有Hotels.com、HomeAway及Orbitz等旅遊服務品牌的Expedia，其董事長迪勒（Barry Diller）在本月初的第四財季發布會上，抨擊Expedia的作風變得僵化，員工已有好幾年不幹實事。在前行政總裁Mark Okerstrom及前財務總監Alan Pickerill於去年12月辭職後，迪勒和副董事長克恩（Peter Kern）接管了Expedia的日常業務。迪勒當時說，領導層變動是由於管理層與董事會之間存在策略分歧。
Mastercard料首季收入
增長放緩
此外，萬事達卡（Mastercard）預計，疫情將導致收入增長放緩，預期首季收入按年僅增長9%至10%，較原先估計低2至3個百分點。該公司預計，全年收入增長將在其原先展望的「低端」，相當於10多個百分比增長。萬事達卡稱，雖然業務基礎仍然很強，但跨境旅行及跨境電子商務的增長，正受到疫情影響。
（綜合報道）
[國際金融]
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