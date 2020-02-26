Expedia裁員3000

Expedia發布的電郵稱，一直以不健康、且缺乏紀律的方式追求增長，現在除了裁員，還會結束一些項目，並減少與外判商、供應商等合作。Expedia在本月較早前預計，今年的營運成本可節省3億至5億美元，但未提及裁員。

擁有Hotels.com、HomeAway及Orbitz等旅遊服務品牌的Expedia，其董事長迪勒（Barry Diller）在本月初的第四財季發布會上，抨擊Expedia的作風變得僵化，員工已有好幾年不幹實事。在前行政總裁Mark Okerstrom及前財務總監Alan Pickerill於去年12月辭職後，迪勒和副董事長克恩（Peter Kern）接管了Expedia的日常業務。迪勒當時說，領導層變動是由於管理層與董事會之間存在策略分歧。

Mastercard料首季收入

增長放緩

此外，萬事達卡（Mastercard）預計，疫情將導致收入增長放緩，預期首季收入按年僅增長9%至10%，較原先估計低2至3個百分點。該公司預計，全年收入增長將在其原先展望的「低端」，相當於10多個百分比增長。萬事達卡稱，雖然業務基礎仍然很強，但跨境旅行及跨境電子商務的增長，正受到疫情影響。

（綜合報道）

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