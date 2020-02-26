投資者憧憬儲局加快減息 疫情恐拖累經濟 4月出手機率急升

事實上，交易員一周前仍預期，聯儲局在今年上半年利率按兵不動，至7月才首次減息，並在年底有可能第二次減息，現在卻押注第二次減息大概在9月，而本年底減息第三次的概率也達四成以上。

年內減息3次機會達四成

市場對聯儲局的減息預期，令美元下滑。美匯指數昨晚跌0.2%至99.16，較上周逼近100顯著回落。資金繼續流入債市，美國10年期國債孳息率跌至1.322厘，跌穿2016年7月英國脫歐公投後1.325厘的歷史紀錄。美國3個月期及1年期的國債孳息率，與美國10年期國債孳息率倒掛。期金則跌逾1%，由7年高位回落。

資金續湧美債 10年息見新低

道指周一跌逾千點後，美股三大指數昨早段走勢反覆，開市一度止跌回升。道指早段曾升逾百點，繼而倒跌300點。意大利疫情擴散，也拖累歐洲股市普遍下滑。不過亞太股市昨日靠穩，韓國股市回升，MSCI亞洲（日本除外）指數上漲0.2％。

日本周一假期休市後周二補跌，日經指數昨跌幅達3.34%。油組尚未就延長或擴大減產協議作決定，市場憂慮疫情影響原油需求，國際油價昨連續第3日下跌，跌幅約1%。

今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester），對聯儲局目前的利率政策表示滿意，預計美國經濟將穩步增長，但承認疫情對這預測構成風險。Northern Trust首席經濟師Carl Tannenbaum認為，若聯儲局不採取行動，可能被視為缺乏觸覺。前明尼亞波利斯聯儲銀行行長科切爾拉科塔（Narayana Kocherlakota）更呼籲應即時減息0.25至0.5厘，以應對疫情造成的經濟衝擊。

股神毋懼疫情 大讚蘋果

不過「股神」巴菲特則認為，疫情對經濟和股市只會造成短期影響，長遠仍看好美國企業表現。他說，最近的突發事件引發市場對經濟增長放緩的擔憂，但他對長期前景看法不變，儘管當前的美國經濟不及半年前強勁。

巴菲特大讚其重倉的蘋果股票，稱蘋果股票是繼保險和鐵路業務之後，巴郡的第三大業務，形容蘋果「可能是我所知道的世上最好的生意」。巴郡截至上季末持有5.4%的蘋果流通股，價值720億美元，相當於巴郡市值約13%。巴菲特亦透露，終於棄用三星的老式揭蓋手機，轉用最新的iPhone 11。

（綜合報道）

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