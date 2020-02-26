惠譽：內地違約增無礙城投債發行

惠譽評級亞太區國際公共融資評級主管高俊杰昨日表示，去年一些非標準資產出現違約，主要集中在內蒙古和貴州，發行者都是經營較邊緣化業務，其他城投公司更多是商業化經營的國企，預期未來不同城投債的質素差異會擴大，亦會發生信用事件。

稱政府有充分工具協助

惠譽評級亞太區國際公共融資評級高級董事徐浩維則表示，除了在債券定價反映外，政府亦有充分工具幫助城投公司，例如利用銀行將資金導向城投企業，整個城投債並非系統性風險，違約事件不會影響其他城投債發行。

對於武漢肺炎疫情，高俊杰認為不會影響城投債違約率在今年上升，短期內亦不會令武漢市政府相關企業的評級造成影響，除非疫情對當地稅收、賣地收入有較長期的衝擊，對這些公司評級才會有較負面干擾。

另一評級機構穆迪的報告亦認為，雖然武漢肺炎會對地方政府融資平台帶來負面影響，但不會立即構成債務重組風險。

穆迪指出，或者地方融資平台在今年上半年從地方政府獲得資金減少，但仍會繼續獲得政府的支持，維持其融資渠道，並從信貸寬鬆措施中受益，中央政府亦已採取措施，幫助地方政府減輕疫情下的財政壓力，並確保金融市場有足夠的流動性。