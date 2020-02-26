搞局基金逼保誠分拆 提高估值 集團確認收有關信件 期待對話

明報記者 溫藹紅

Third Point屬由美國著名對冲基金經理洛布（Daniel Loeb）旗下，現時管理約140億美元資產。該基金過往亦熱中於先增持公司股票，繼而再要求公司改革或分拆，從而增加股東價值及帶動股價上漲，當中包括雀巢（Nestle）及索尼（SONY）等亦曾經被狙擊。該基金昨日透露，已透過直接持股或通過衍生工具交易，收購保誠股份，共計略低於5%，成為保誠第二大股東。路透社指出，Third Point增持保誠股份總值逾20億美元。

對冲基金增持至略低於5%

同日保誠發公告稱，已確認收到Third Point發出的信件，指保誠向來積極地就本集團的策略及結構與股東溝通，並期待就其於信件中所述的意見展開對話。

同時，集團又稱，將於下月11日發布年度業績時，再公布集團最近的表現及策略。保誠昨日在港收市升1.9%，報148.8元。

指分拆兩險企 將遠超保誠市值

公開信表示，PruAsia及Jackson兩家企業在同一家母公司旗下運營，難以發揮各自優勢，專注於亞洲市場的保險公司PruAsia被投資者嚴重低估，Third Point相信分拆後其價值將遠超保誠目前市值，促請保誠將PruAsia及Jackson分拆為兩家獨立上市公司，以縮小當前股價與潛在價值的差距。

Third Point稱，保誠今年預測市盈率不到10倍，過去5年累計回報率錄得負數，令其股票市場表現低於主要同業友邦保險（1299）約八成，相信分拆業務可集中投資各自資本及精簡成本，讓股價在3年內翻一番。該基金要求高層物色分拆公司的上市地點，又指分拆後保誠應該制定資本配置政策。