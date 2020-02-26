富衛：可扣稅產品佔去年年金保費八成

富衛又表示，過去投保年金產品一般為即將退休之人士，惟該行數字顯示，去年投保年金產品的平均年齡由60歲降至40歲，投保自願醫保的富衛客戶過半數為40歲以上人士，反映中年人士對健康保障的需求上升。

自願醫保令保費收入增長四成

保監局上周因應武漢肺炎疫情，放寬代理向客戶銷售扣稅年金和自願醫保時，可毋須見面。多間保險公司相繼推出遙距銷售方案，富衛宣布由即日至3月31日，客戶可透過電話投保該行自願醫保及扣稅年金計劃，扣稅年金新客戶最高合資格投保年齡，亦由61歲提升至76歲。友邦（1299）昨日推出數碼渠道、電話、郵寄、視像會議渠道投保扣稅年金和自願醫保；花旗亦即將推出電話投保，客戶經理可透過電話協助客戶購買扣稅年金。

此外，保泰人壽宣布，醫院管理局轄下員工，及其直系親屬，包括其配偶、子女、父母，作為新客戶在3月31日前投保該行的自願醫保標準或靈活計劃，在疫情期間或至9月30日前，任何保費均獲豁免，優惠只包括新投保客戶。