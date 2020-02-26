經濟

受春節影響 港1月出口跌23%

【明報專訊】政府統計處昨日公布1月份貿易數據，受今年農曆新年在1月底的錯位因素影響，1月份出口貨值按年跌22.7%，而進口則跌16.4%。去年12月本港出口及進口則分別為升3.3%及跌1.9%。

亞洲主要地區錄雙位數跌幅

按國家地區計，1月輸往亞洲大部分主要目的地的整體出口貨值錄得雙位數跌幅，尤其是出口至日本跌28.2%、馬來西亞跌23.6%、中國跌21.4%、台灣跌21.3%；泰國、越南和新加坡亦有近兩成跌幅。歐美方面亦相若，英國跌37.4%、美國跌33%，德國亦跌19.4%。

進口情况方面，自中國進口跌25.1%、美國跌16.6%、馬來西亞跌15.1%、日本跌4.9%。不過來自越南和英國的進口貨值則錄得升幅，分別上升20.5%和14.9%。

港府：未來幾個月將更嚴峻

政府發言人表示，本港出口在1月錄得顯著按年跌幅，部分原因是農曆新年今年在1月底，去年則在2月初，對數據造成扭曲。因此，待2月份的貿易數據公布後，與1月份合併分析將能更清楚反映實際情况，特別是本港受武漢肺炎疫情對外貿表現的打擊。

展望未來，儘管中美貿易摩擦最近有所降溫，但全球經濟復蘇仍然脆弱，並充滿不確定性，尤須關注的是疫情威脅會對區內的生產和貿易活動造成重大干擾，香港的商品出口在未來幾個月將面對十分嚴峻的外圍貿易環境。

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