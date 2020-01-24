港股日間倒升 夜期再低水逾400點

北水追捧 科技股領升

北水熱捧科技股，「ATM」領升港股。14.92億元北水昨日淨買入騰訊（0700），帶動該股昨日上升2.9%，美團點評（3690）亦錄得1.24億元北水淨流入，其股價昨日上升2.8%。另阿里巴巴（9988）微升0.68%。滬深港股通昨日合共淨買入39.42億元。硬件科技股亦做好，近月表現強勢的中芯國際（0981）再升7.2%，舜宇光學（2382）上升4.1%，為表現最佳藍籌，瑞聲科技（2018）升2.15%，小米（1810）亦升2.6%。

分析：美股僅「補跌」 低位有支持

除科技股外，澳門賭場陸續重開，金沙中國（1928）升0.79%，銀娛（0027）升1.3%。油價回升，紐約期油收報51.83元，升0.78%，不過三桶油股下跌，中海油（0883）跌1.53%，中石油（0857）跌0.93%，中石化（0386）跌0.73%。

第一上海首席策略師葉尚志指出，早前國際社會對武漢肺炎疫情不太緊張，前日美股急挫可算是補跌，而恒指上月已經率先從二萬九的高位下調，月初恒指下試26,100點低位時，連續4日成交破千億元，有長線資金進場吸納。恒指現時回到26,000點以上的水平，具有充足的承托力，而外圍股市開始調整，反有利資金進入早前已調整的中港股市。