A股V彈險守3000點 成交逾4年高 市場憧憬放水 專家憂「救市劇本」失效

明報記者 歐陽偉昉

上證指數昨日低開，一度下挫約3%後，跌穿3000點後急彈，全日收報3013點，僅微跌0.6%，滬深300指數跌0.22%，深成指數收升0.27%，深圳創業板指數更在跌4%後反升1.03%收市。滬深兩市成交繼續過萬億，至1.42萬億元（人民幣．下同），是2015年11月以來最多。昨日外資經滬深股通流出48.31億元，3日合計淨沽出146.57億元，平保（2318）自上周四公布業績前起，其A股被連續淨沽出4日，合共淨流出36億元。

滬深股通3日淨沽出147億

美股三大指數周一雖然大跌，但今年至今仍跑贏多個主要股市，標普500指數上周仍創新高，本周一雖大跌，但今年至本周一收市仍累計只微跌0.15%，相比之下，恒指已累跌4.6%。

富達國際亞太區首席投資官Paras Anand指出，中國在全球供應鏈及經濟所佔的比重比SARS時候更大，是次疫情對全球經濟及企業盈利的影響是顯而易見，對市場大幅拋售不感意外。他又認為，市場以過去的疫症作比較，認為波動後會再次回升，但其實SARS及H1N1是出現在原本已累積較大跌幅的熊市之後，例如前者是科網泡沫爆破，後者是金融海嘯，「但我們現時卻正身處於歷史上維持時間最長的牛市之中」。

富達：現處牛市 不應比較SARS

Paras Anand又指，投資者憧憬央行會因為企業前景惡化而投放充足流動性，然而這次回調，可能代表以往行之有效的劇本已經開始失效；惟對亞洲及新興市場而言，他認為回調是個趁低吸納的吸引機會。

摩根：留意減費免稅措施

有「恐慌指數」之稱的芝商所波動指數（VIX），周一創逾14個月新高。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，投資者擔心中國經濟增長和供應鏈中斷，對環球經濟產生的潛在影響。能源、工業、非必需消費品股下跌，國債價格和美元上升，引證市場存在避險情緒。他認為，下一步除關注疫情外，央行和政府政策反應亦相當重要，政府支援營業中斷企業的措施，例如減費免稅以至現金支持，可能比央行大幅度降息更有效。