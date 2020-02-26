港鐵1月客量按年跌21.4%

據港鐵公布，1月的總乘客量為1.17億人次，日均乘客量為416.4萬人次，日均乘客量按年跌17.3%，按月跌3.8%。

高鐵方面，1月總乘客量僅105.2萬人次，日均乘客量僅3.39萬人次；機場快線的1月總乘客量為97.2萬人次，日均乘客量為3.14萬人次；城際客運、輕鐵及巴士1月總量為1465.3萬人次，按月回升4.8%，按年則跌28%。

港鐵連續多月乘客量下跌，但前景似乎未許樂觀，皆因集團在披露今次1月乘客量前，已率先公布因應武漢肺炎自1月傳入香港，乘客量開始下滑，於2月首兩星期錄得平均約五成按年跌幅。

本周六起減非繁忙時段列車

因應武漢肺炎疫情令乘客量顯著下跌，港鐵將自本周六（2月29日）起，暫時調整多條鐵路線的非繁忙時段列車服務，大部分鐵路線的平日繁忙時段列車將維持不變，在非繁忙時段則平均每3至8分鐘一班車，假日候車時間則延長最多1.5分鐘。機場快線及迪士尼線所有非繁忙時段候車時間，則由10分鐘分別延長至15及20分鐘。