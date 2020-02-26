曠視上市申請失效 傳年內再遞表

曠視科技昨日回覆本報查詢表示，上市進程仍在正常推進中，目前正更新申請資料。曠視主要業務為提供人面識別科技，去年遞表未幾，便被美國指疑侵犯新疆穆斯林人權，遭美商務部置入「實體清單」，直至近期更遇上武漢肺炎爆發。信永中和會計師事務所合伙人盧華基表示，估計如曠視般的大型公司，要到第三季度才可回歸IPO市場，因料公司需要等第二季疫情減弱後，才可著手進行與基石投資者商榷、路演，以及與監管機構溝通等多項工作。

蜆壳電業「捲土重來」

大型新股延期，但近期仍有集資額較小的新股繼續推進上市。近日陸續有5間公司通過上市聆訊，以製造商、工程商為主，其中亦有本地老牌公司「捲土重來」。據聯交所網站資料，前身為「蜆壳電器工業」、後賣殼的風扇公司蜆壳電業（SMC），近日已通過聆訊，獨家保薦人為紅日資本。蜆壳電器曾在港上市，於2010年賣殼予中海外（0688），現已改名為中國海外宏洋（0081）。

今次申請上市的蜆壳電業，大股東為翁國基。根據招股資料，去年首9個月，公司錄得收益2.3億元，按年增13.6%，溢利錄得4207萬元，按年大增35.6%。公司主要於中國製造風扇，銷售往海外，期內美國客戶貢獻公司收入接近六成。惟公司在風險披露中提到，指業務依賴一名美國客戶及「客戶A」，兩者總計佔公司收益近八成，收入有高度集中之嫌。

生科企業諾誠健華下周「試水溫」

另外電昨引知情人士報道，未盈利內地生物科技公司諾誠健華將評估在港IPO需求，計劃最早下周召開投資者會議。公司去年10月遞表，曾有報道指其集資規模將介乎2億至3億美元（約為15.6億至23.4億港元），惟早前投資者會議據稱因疫情被迫取消。報道指，交易仍在研究中，集資規模及時間上仍可能有變。