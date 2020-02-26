分析：發展商負債率低 減租壓力可控

租盤估值仍升 疫情影響微

大和資本中國及香港地產主管簡國裕表示，儘管香港的地產商目前面對租客要求減租的壓力，但他指出，主要大型地產商現時的負債比率多處於20%以下，疫情壓力可能只會對地產商負債率，額外增加1至2個百分點。他形容：「（現時）距離大幅扯高負債比率的情况，尚有一段長距離。這還未計算，仍有發展商手上租盤尚有估值上升的情况。」

簡國裕不諱言，目前市場發展不明朗，但是他們看的，非當前一時三刻的影響，而是要看不明朗的時間要持續多久。他認為，在地產商與租客仍受合約所約束下，真正反映到租金及估值調整之上，尚需要一段時間。

據惠譽的報告，南豐的房地產開發項目較少，導致其現金流存在波動。但出售傲騰廣場日出康城第6期（即LP6）和深水灣徑項目的強勁預售收入，已令南豐的2019財年凈債務同比下降了44%。