經濟

香港地產

美銀呎租42元 10年新低

【明報專訊】受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，除商舖市道受拖累外，甲級商廈租金亦明顯下挫，其中金鐘美國銀行中心連錄2宗呎租低於50元租務成交，物業一個高層單位以呎租42元租出，為該廈10年新低。

較兩年前大跌逾三成

市場消息稱，美國銀行中心高層05室，面積2,637方呎，最新以月租約11萬元租出，呎租約42元，為該廈10年最低呎租。資料顯示，該單位曾由律師樓租用，對上一份租約於2018年2月簽訂，當時月租約16.6萬元，最新租金較2年前回落約34%。另同廈高層07至08室，面積約3857方呎，以月租約18.1萬元租出，呎租約47元。

仲量聯行：中環甲廈空置率5年新高

事實上，去年下半年起反修例風波已令經濟大受打擊，如今加上新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，令經濟雪上加霜。仲量聯行發表最新報告指，本港甲級商廈空置率全面上升，整體空置率由去年12月底錄6%，升至今年1月底的6.1%；同期中環甲級商廈空置率更由3.6%升至4%，為2014年8月後逾5年來新高紀錄。報告續指，1月各主要商業區甲級商廈空置率續升，令整體甲級商廈租金按月跌0.9%；至於中環，租金按月跌1.1%至平均每方呎120元，跌幅更為各區最高。值得留意的是，有關數據尚未完全反映武漢肺炎疫情於1月底至2月期間急劇惡化，對商廈市場造成的影響。

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