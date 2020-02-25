瑧頤連錄兩撻訂 發展商殺訂71萬

傲瀧8604萬元沽連花園複式戶

不過，新世界同系西貢清水灣傲瀧，連日均錄大碼成交，最新以8604萬元沽出1個連花園複式戶，為A座G1室，實用3233方呎連1103方呎花園，實呎2.66萬元，令項目2月成交增至5宗，套現逾4.23億元。傲瀧2017年中開售至今則累售645伙，總套現額逾188億元。

嘉峯匯昨連沽2伙

另嘉里（0683）已屆現樓的屯門掃管笏滿名山，透過招標售出名庭第10座3樓A室，屬實用1519方呎4房戶，成交價2700萬元、實呎1.77萬元；滿名山本月累售4伙，套現逾1.1億元。

嘉華（0173）啟德嘉峯匯昨天亦連售2伙，包括2B座7樓實用512方呎E室2房戶，成交價1156.9萬元、實呎2.25萬元，另2B座31樓實用331方呎E室1房戶，成交價886.4萬元、實呎2.67萬元。成交紀錄冊顯示，嘉峯匯本月14日、即港鐵屯馬線1期通車至今累售3伙。

雖然本月整體新盤成交淡靜，但市場不乏特色戶成交；新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Napoli，昨上載銷售安排，推出2個實用1702及1808方呎的複式戶於本周五招標。另外，華懋青山公路琨崙亦於周五推出1個特色戶招標。