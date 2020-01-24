經濟

香港地產

陳家珮「首置」2220萬 購雍景臺 慳240萬辣稅

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎持續肆虐，部分買家趁低吸納，有「葉劉2.0」之稱新民黨成員陳家珮（圖），本月中便以2220萬元購入西半山雍景臺一單位，較市價低約5%，而陳家珮更是於本月初才「甩名」回復首置身分，成功慳稅240萬元。

土地註冊處顯示，雍景臺1座低層E室，實用1117方呎，本月中以2220萬元售出，實呎19875元，較去年12月一個同面積樓層高數層E室成交價2430萬元低約8.6%，撇除樓層因素，預料低市價超過5%。單位買家為陳家珮，是次只需付樓價4.25%印花稅，即以首置名義入市。原業主2009年1250萬元購入，持貨11年帳面獲利970萬元。

購入前兩周「甩名」

翻查資料，陳家珮是次能以首置身分入市，因早前已把所持單位「甩名」，並轉讓至胞妹個人名下。土地註冊處顯示，干德道24號金碧閣高層A室，實用496方呎，2011年5月由陳家珮與妹妹以795萬元購入，實呎16,028元，至今年2月初，即登記購入雍景臺前兩周，胞妹以500萬元購入陳家珮所持的半份業權，令陳家珮回復首置身分。

陳指單位由丈夫決定購入

陳家珮回覆本報查詢時指出，金碧閣單位是她結婚前與胞妹同住，並共同持有，早前近親轉讓至妹妹個人持有，令她回復首置身分；而今次購入之雍景臺單位，是她丈夫決定購買，因她現時是首置身分，故以她的名義入市。

她又指出，在疫情下部分業主願意減價，今次購入價不是很大的折扣，比銀行估價平不足一成，不可以說是「好抵」，但相信至少不會是「接火棒」的價錢。她又稱，單位原以約5萬多元租予原業主之朋友，如該租客願意繼續租用，她們會把單位暫時出租。另她表示，雖然疫情令經濟短暫受影響，但長遠對香港有信心。

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