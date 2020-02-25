經濟

香港地產

康怡一周10宗成交 全月交投超上月

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情雖未遏止，但有買家趁樓價調整之際，乘勢入市。本月下旬，各區屋苑交投量有反彈迹象，而十大屋苑之一的康怡花園本月上半月僅錄5宗成交，惟踏入下半月後，一周內接連錄得10宗成交，交投步伐顯著回升。中原分行首席分區經理楊文傑表示，康怡花園本月暫錄15宗成交，已超越上月全月11宗，並增加逾三成。屋苑最新一宗成交位於Q座低層6室，實用面積466方呎，2房間隔，新近以市價795萬元成交，實呎17,060元。原業主2008年3月340萬元購入，持貨12年，帳面獲利455萬元或逾1.3倍。

屯門萬寶大廈1房318萬 15個月新低

與此同時，二手市場仍以減價盤為主導。其中，向來深受上車客追捧、屬屯門「置樂三寶」之一的萬寶大廈，新近有1房單位以318萬元易手，做價重返2018年底水平，為大廈近15個月來低位。區內代理透露，萬寶大廈高層F室，實用面積263方呎，1房間隔，原業主見肺炎疫情影響樓市，後市前景未明，故沽貨止賺離場，遂於本月初叫價335萬元放盤，獲買家洽購，經議價後，最終減價17萬元或5%，並以318萬元獲上車客承接，實呎12,092元，樓價及呎價同屬大廈自2018年11月後、近15個月低位。原業主為投資者，2012年4月137萬元購入後，一直作出租之用，持貨8年，帳面獲利181萬元或1.3倍。

柏傲灣3房1730萬 額印鬆綁賺不足9%

另外，於2017年1月開售的荃灣西柏傲灣，有業主趁額外印花稅（SSD）限售期屆滿即沽貨離場。土地註冊處顯示，柏傲灣1A座極高層B室，實用面積826方呎，3房1套間隔，望海景，於本月中以1730萬元成交，實呎20,944元。

原業主於2017年2月初以1524萬元購入，剛過3年額印期，現帳面獲利206萬元，賺幅約13%，但扣除使費後，料實賺約130萬元或不足9%。

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