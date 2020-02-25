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滿名山「呼吸Plan」業主3年半實蝕78萬 5年內供息不供本 期限未滿前賣樓套現

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，有個別業主沽貨套現蝕讓離場，就連數年前有業主獲發展商提供「呼吸Plan」（即指買家無需收入證明的高成數按揭），約5年內「供息不供本」期限未過，已要蝕讓離場。其中屯門掃管笏滿名山一個2房單位，早前以680萬元易手，持貨3年半連使費蝕約78萬元，買家當年便採用了無需收入證明的「1838一按計劃」。

明報記者 林尚民、張允亭

土地註冊處顯示，上述單位為滿名山滿庭12座低層C室，實用624方呎2房間隔，本月初以680萬元售出，實呎10,897元。資料顯示，原業主於2016年9月以698.9萬元購入，當時採用了發展商提供的「1838一按計劃」，在1838天內「供息不供本」，事隔3年半沽貨，雖然1838天限期未到，但帳面蝕約18.9萬元沽貨。

當年購入需付樓價7.5%雙倍印花稅

由於原業主當年購入時需付樓價7.5%雙倍印花稅，連同其他使費在內，料實蝕約78萬元或11%。 資料顯示，滿名山於2015年11月首推，到2016年5月，推出上述「1838一按計劃」，發展商透過同系財務公司提供80%一按，1838天內「供息不供本」，發展商嘉里建設（0683）當時表示，申請人士選用「1838一按」可毋須收入證明，但需要提供個人財務資料。

尚御本月連環蝕讓 10年蝕320萬

事實上，明日新一份財政預算案公布前， 市場亦錄得多宗二手蝕讓成交，部分豪宅物業連錄蝕讓，其中九龍塘尚御本月錄得兩宗成交均屬蝕讓，最新為3座低層B室，實用1608方呎，4房雙套間隔，最新以約3080萬元連車位售出，實呎19,154元。

原業主2010年3月3141萬元一手購入，持貨10年帳面仍要蝕約61萬元，若連同車位購入價118萬元，以及其他使費在內，料實蝕約320萬元或約一成。

譽都2房813萬 9年實蝕8%

另方面，土地註冊處顯示，筲箕灣譽都高層A室，實用446方呎，2房間隔，本月初以813萬元易手，實呎18229元。

原業主2011年以840萬元購入，持貨9年帳面蝕約27萬元，連使費計料實蝕66.6萬元或8%。

世宙3房業主明賺實蝕15萬離場

此外，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗世宙1座中層F室，實用面積534方呎，3房間隔，新近以735萬元成交，實呎13764元。

資料顯示，同類單位為1座中層F室，曾於去年11月以760萬元易手，亦即新成交造價較3個月前回落逾3%。

原業主2016年8月717萬元購入，持貨3年半，帳面獲利18萬元或2.5%，惟扣除稅項和其他雜費開支後，實際蝕逾15萬元或2%離場。

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