經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：老闆減薪只是荷包兜肚

【明報專訊】近日市場受到社會運動及新型冠狀病毒肺炎蹂躪，經濟急速轉壞，各行各業都受到影響，不少老闆帶頭減薪，有老友問點解我唔減薪。

其實，老闆減薪只是裝模作樣，因為「荷包兜肚，兜肚荷包」，老闆減薪即是公司支出減少，公司又是老闆的，減唔減薪又有什麼關係？不過，老闆是項莊舞劍，意在沛公，希望各同事在他帶領下接受減薪，所以，我是不會減薪，各同事亦毋須減薪。

銀行「好天遮」專向減薪人士追數

大家都知道銀行別名是「好天遮」，落雨就會收遮，所以，千祈唔好畀機會銀行收遮。如果老闆減薪，伙計又要減薪，代表生意是非常困難，某些銀行不但不會支持，而且仲要那些客戶還錢，這個情况在2008年環球金融海嘯的時候已經出現過。其實，這樣的情况經常都會出現，但銀行沒有做得不對，因為利息收入很微薄，有乜依郁，銀行一定要保本為主，所以，銀行客戶要懂得包裝自己，減薪即是打開肚皮，銀行唔追數就有鬼。

其實，做老闆應該在這困難的時候挺身而出，自己減薪不可以，但可以唔收薪金，不過要有一個條件，就是不能減基層員工的薪金，管理層應該主動減薪；如果這樣做，銀行應該唔會向一個咁好的老闆追數。

減薪作用微 最緊要保持隊形

老實說，在疫情未退情况下，減薪所起到的作用很小，現在最緊要是公司能夠保持隊形，一但疫情減退，公司所有員工可以以最快速度投入工作，否則，就算減薪成功，所得到的是反效果。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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