經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：維穩工具 六合彩不應停

【明報專訊】有一名朋友，都算是我半個門生。他作為一個非常大使的富二代，辛苦經營小小實業，我說，你搞呢啲嘢，計埋啲婆乸數，十元八塊，你食一餐飯都唔止啦，呢行都唔啱你。不如疊埋心水，出嚟「撈偏」好過啦！

果然，他出來「撈偏」，搞啤檔，搞下股票，雖然講不上是風生水起，但是總算三餐不愁，衣食無憂。所以我都算是點了一條「明路」給他。

日前我見到他，問他有乜好搞，他說莊家畀埋啲死貨他揸，坐晒喺度，呢排啲主要收入都係靠放貴利，年息三四十厘，都幾好執！

我說，放「貴利」最怕利大本無歸。他說，放的都是好客，保證有錢還。我問，你的資金成本幾多，12厘？他說，我使乜拆錢，自己借，自己賺晒。我說，我從來沒見過用自己本錢借錢可以發達的，個個都係拆錢返來，如果你的客戶保證有錢還，多多都借啦！

習慣電話網上投注後 馬會或可慳人手

同拍檔常公子吹水，他說現時投注站不開，連六合彩都無得賣，小市民好鼓譟。我回家後，上網看高登財經，有人留言說：「Auntie，馬又照跑，波又照賭，六合彩就唔開，乜嘢玩法？」（按：Auntie是高登術語。）

其實我都不明點解不開六合彩，電話投注，按掣買咪得囉，網上投注又得，啲人用慣咗，可能以後用電話買，仲慳番啲人手𠻹呀！要知道，六合彩是維穩工具，點可以停㗎？

[周顯 投資二三事]

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