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劉思明：港股承接力受考驗 5G概念受捧要留神

【明報專訊】恒指連續兩日低開低收，反彈乏力，昨天沽壓加劇，部分強勢股亦捱沽。目前正考驗市場承接力，今明兩天表現將為關鍵，倘未能回穩反撲，將有機會觸發新一輪調整，宜提高警覺。

恒指昨低開203點後向下，以近全日最低位收市，收報26,820點，跌487點或1.79%；國指跌2.06%。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌2.00%、1.38%，小型股相對硬淨，但要慎防追跌。大市成交1241億元，高於60天平均三成，成交暢旺。大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率11比89，跌逾3%佔下跌股份近三成；陽燭對陰燭為15比85，大市連續兩日有超過八成份下跌，相比上一交易日跌逾3%佔一成，昨天沽壓明顯增大。

本報數據庫追蹤的30個行業，近全線向下，當中有四成的跌幅超過2%，博彩及消閒、紡織及服飾跌近3%表現最差；其次工業、能源及相關、航空及相關、農業及水務跌逾2.5%。近期逆市呈強勢行業股份如互聯網的阿里健康（0241）、新能源車的比亞迪（1211）、物管的碧桂園服務（6098）、券商的中信証券（6030）都受壓；強勢藍籌港交所（0388）跌穿267元低位，失守50天線；騰訊（0700）下試50天線（約388元），不宜有失。

騰訊下試50天線 不宜有失

昨天電訊、科技器材行業靠穩，升不足0.5%，各有一半股份上升。之前提到的香港寬頻（1310）、香港電訊（6823）穩步向好。工信部召開加快推進5G發展會議，刺激相關股份受捧，中興通訊（0763）再升近一成，中國鐵塔（0788）、中通服（0552）亦升約半成以上。5G概念受到追捧，短線或成避風塘，吸引資金流入；不過，若大市跌勢持續，屆時將未必可以撐得住。

此外，部分得益疫情加速發展或有利業務的股份如新東方在線（1797）、維達（3331）昨逆市向好，高鑫零售（6808）也是疫情受惠股，可以留意。高鑫去年加快力度整合旗下雙品牌大潤發及歐尚門店營運系統及供應鏈，加上通過阿里巴巴旗下平台緊密合作，逐步構建成以店舖為基礎的線上至線下（O2O）業務模式，而去年O2O業務出現增長強勁，總銷售營收按年增近九成。雖然疫情影響高鑫旗下大超市營運或令租戶暫停營業，但隨着消費方式改變，進一步推動O2O業務，可抵消負面影響。

高鑫支持位回升 候低吸

股價方面，高鑫昨天回調守住10.4元支持回升，再創52周新高，後市有望反覆上試11元甚至12元，可候低吸納，並可設低收10元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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