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張兆聰：趁恐慌低吸前期當炒股

【明報專訊】恒指昨日跌487點，收報26,820點，成交金額1241億元。周末期間韓國新型冠狀病毒肺炎確診個案急增，遠至意大利、伊朗等多國亦出現社區感染，市場憂慮疫症全球爆發，屆時經濟停頓將令多國陷入衰退，全球股市大跌。唯獨A股仍然上升，當中創業板指數繼續亢奮再升1.7％，春節後略多於兩周的時間已飈升近30％。外圍市况就像1月下旬的港股般恐慌，昨日除了當炒的5G概念股外，基本上僅公用股靠穩，但市况進一步向下，也是吸納前期當炒股的機會。

中國是全球增長最快經濟體之一，但受到武漢肺炎影響，市場也估計首季增速或放緩至3％。若歐洲、日韓大規模爆發，消費甚至生產停頓，相信負增長是難以避免。此外歐日兩地已沒有多少貨幣政策調整空間去應對經濟衰退，減息和QE也可能阻止不了企業償付問題。執筆時意大利10年期債息竟然上升，反映市場擔心該國一旦陷入衰退的話，國家層面的償付風險也會上升。當然，有歐洲央行的背書，實際風險仍可控。

問題是當歐元區、日本、韓國都面臨經濟衰退，當中國供應鏈仍未知何時回復正常，但醫療水平極為落後的中東地區大規模爆發武漢肺炎時，全球股市竟仍處高位。此前還可說疫情局限在中國，現在殺到埋身，全市場投資者齊齊沽貨。更要命的是，根據美銀美林2月基金經理調整，現金水平竟低至4％，為2013年以來最低。當大家齊齊減磅時，也沒有多少買盤承接。

因應疫情衝擊經濟 內地或加碼發債

中國應對疫情的政策組合拳近日開始成形。人行表明會動態調整定向降準，適時適度調整存款利率，並會提高呆壞帳的容忍度。財政方面，1月份全國發行地方政府債券7850.64億元，其中發行專項債券7148.21億元，財政部部長助理歐文漢昨日表示，中國將擴大地方政府專項債券發行規模，按照資金跟着項目走的原則，指導地方做好項目儲備和前期準備工作，盡快形成有效投資。2019年發行專項債21,487億元，原先估計今年會增加約10％，因應疫情對經濟的衝擊說不定會加碼。

要留意的是，地方政府財政捉襟見肘，中央又堅決封死融資後門，導致地方投資乏力，拖了經濟後腿。因應這個情况，中央去年容許專項債融資所得能作為項目本金，但也只局限於供氣、供電、鐵路、高速公路、機場、高鐵等重大項目，中央會否進一步放寬限制便至為重要。一來重大項目本身就不缺資金來源，二來專項債不少是用於新型基建，例如社會事業、產業園、生態環保、市政建設、停車場等，未必符合作為資本金的要求。若能放寬限制，專項債更能有效撬動銀行貸款帶動投資。

憂國策推高通脹 市場對中長債趨審慎

港股較跟隨全球股市走勢，A股則表現強橫，升勢集中在5G、半導體、元件等硬件科技股，而筆者覺得升勢已接近2000年科網泡沫後期時的級數。兩市成交額進一步增加至逾1.2萬億元人民幣，流動性和風險胃納均非常強勁，大家可以估頂，但暫時倒未見有太大問題。倒是債市表現有趣，資金全都湧向短端，深信中央短期內仍會水漫金山，但對於中長端則趨於審慎，擔心財政政策發力會進一步推高通脹。

整體市况已出現恐慌，執筆時夜期下試26,500點水平，但這也是低吸一些難得一跌的板塊的時機，例如物管股、遠程辦公、雲計算、SaaS、軟件、互聯網醫療、互聯網教育等。

[張兆聰 還看今朝]

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