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經濟
2020年2月25日星期二
技術取勝
投資策略
疫症全球蔓延 港股大跌487點 夜期續低水379點 日夜共跌758點
憧憬中央措施陸續出台 A股跑贏港股
港交所明放榜 去年營收料微增長
九倉系停牌 傳會德豐私有化九倉
港鐵調整班次 非繁忙時段3至8分鐘
香港寬頻「免收」1個月固網費 涉億元 豁免上限：住宅客200元 企業客500元
HKT贈3GB本地數據 Work from Home增優惠
渣打中銀推支援貸款計劃 助受疫情影響個人客戶
中電受累澳洲減值 純利跌65%
米高嘉道理：香港如皮球 跌得低彈更高
內地物管招股 興業物聯疫市集資2億
玖龍紙業中期純利微升0.5%
執董遭拘留 億達上置觸貸款違約
融創發盈喜 去年純利增逾50%
道指早段跌逾900點 意大利韓國股市暴挫 金價7年新高
中國延遲復工 衝擊全球供應鏈
裕信CEO拒跳槽匯控
陳茂峰：預算案可停積金供款兼撤辣
張兆聰：趁恐慌低吸前期當炒股
金曹：三大利淡 扭轉股市形勢
薛偉傑：台政府口罩採購價 遠低港府預算
技術取勝：中國鐵塔向上突破
四叔旗下抗疫基金 資助消毒的士小巴
劉思明：港股承接力受考驗 5G概念受捧要留神
周顯：維穩工具 六合彩不應停
湯文亮：老闆減薪只是荷包兜肚
滿名山「呼吸Plan」業主3年半實蝕78萬 5年內供息不供本 期限未滿前賣樓套現
康怡一周10宗成交 全月交投超上月
陳家珮「首置」2220萬 購雍景臺 慳240萬辣稅
瑧頤連錄兩撻訂 發展商殺訂71萬
美銀呎租42元 10年新低
六福銅鑼灣舖結業 業主減14%招租
技術取勝：中國鐵塔向上突破
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【明報專訊】光大綠色上升動力改善（圖）
招金礦業10元料有沽壓（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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