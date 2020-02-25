薛偉傑：台政府口罩採購價 遠低港府預算

因為「防疫抗疫基金」建議的資助額，是每家廠房的第一條口罩生產線資助300萬元，之後每多一條口罩生產線，再資助200萬元；整個計劃最多資助20條本地生產線。

至於每條生產線的產量要求，則是每個月至少要生產50萬個口罩。（若以每月30日攤分計算，即是每日只需生產1.67萬個口罩，即符合資助要求。）此外，政府有權每個月向每條生產線採購最多200萬個口罩，為期一年。初步提出的採購價，是平均每個3元。

香港產量要求低 每月只須產50萬個

首先最引人質疑的，就是每條口罩生產線的資助額過大，而產量要求卻太低。

以台灣經濟部購買60條口罩生產線來說，就只需要大約1.8億元新台幣（約4615萬元），即是每條只需大約300萬元新台幣（約76.92萬元）。台灣政府編列2億元新台幣（約5128萬元）作預算，還有餘款走盞。而台灣經濟部購買的每條口罩生產線，每日開足3班共24小時，可以生產約10萬個口罩。即使假設它每日只開一班，也可以生產約3.33萬個口罩。

很難明白，港府資助每條口罩生產線要用上200萬至300萬元，幾乎是台灣經濟部購買每條口罩生產線價格的3至4倍，而其產能要求卻又低得多。

另外，台灣經濟部初期只表示，動用公帑購買口罩生產線，請業者代為生產，從沒有說是將口罩生產線無償送給業者。台灣經濟部其後透露，接收那60條口罩生產線的業者，需要承諾向它供應3億個口罩。其中7200萬個口罩更是免費供應，另外那2.28億個口罩才是付款採購。

台政府請業者代生產 屬以物易物交易模式

當那些業者向它交付完7200萬個口罩，那60條口罩生產線的所有權才正式轉移給業者。即是說，這是一種以物易物的交易模式，口罩的換購價還非常低。以7200萬個口罩支付1.8億元台幣的生產線採購價，即是每個口罩只需2.5元新台幣，約0.64元！實在很難理解，以特區政府這樣人多勢眾、「人才濟濟」，資訊竟然會如此不靈通，提出一個成本效益超低、未執行就引來眾多質疑的計劃。

或許特區政府官員不喜歡留意台灣的資訊，但內地的資訊也不見得港府官員就很靈通。

廣州研高速生產線 每分鐘產1000口罩

廣州市番禺區的興世機械製造有限公司的研發人員早前用7日時間不眠不休，成功研製出一條相信是全世界最快的超高速全自動化口罩生產線，每分鐘可以生產1000個口罩，扣除入料等時間，預計每日24小時運轉的產量可以超過120萬個口罩。

據廣州的媒體報道，這條生產線已於2月19日開始投產。特區政府有否想過向該公司採購一條這樣的口罩生產線？

興世機械暫時未透露這條超高速口罩生產線的價格，但相信一定划算過特區政府以200萬或300萬元來資助一條每月產量僅僅50萬個的口罩生產線。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]