金曹：三大利淡 扭轉股市形勢

由於美國牛市已經延續超過10年，根據《華爾街日報》報道，美國股市的基準標普500指數動態市盈率高達25.8倍，之前特朗普政府利用減稅、降息及重新在市場買債方法，為股市打補針，但自蘋果公司宣布疫情影響盈收，加上PMI數據跌穿50榮枯線，標普500近幾天已調整超過2%，量度市場恐慌程度的波幅指數由13急升到22以上，如引伸波幅高於20，可以理解作期權莊家預期一季度的調整可能高於10%。

引伸波幅推算 調整可見25226點

星期一是日本假期、股市休息，由於國內申報制度嚴格，期指的沽空盤多數集中在香港，早上道指期貨跌超過400點，恒指周五跌了300點，昨日又要再跟跌487點，收26,820點，恒指引伸波幅21.6明顯高於2月低位約16.8。全球股市避險情緒升溫，資金泊入黃金避險。金價見7年高位，每盎司曾經逼近1700美元關口。5G政策支撐的鐵塔（0788）逆市大升6.5%報1.96元、汽車股如長城汽車（2333）升3%，報5.93元及廣汽（2238）升0.66%報9.26元。

昨日期指開市26,980點跌穿整數27,000點關口，見到大量對冲沽盤，大手成交在26,966至26,982點出現，上午10點前在26,844點初步支持，之後再跌跌穿26,700點收26,662點，跌537點。活躍2月PUT做26,800/26,600點、3月做26,000點。如果以不同市場的引伸波幅變化，由2月250日線27,666點計算，可以調整1010至2440點，可見25,226點。

[金曹 期權制勝]