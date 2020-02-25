金曹：三大利淡 扭轉股市形勢

【明報專訊】港股明顯調整，主要是上周有三個比較壞的消息：（1）韓國：出現「超級帶菌者」，在人多聚集的教會，及沒有隔離設施的醫院將新冠病毒擴散，累計確診人數增加到833個，死亡7個，大大增加了疫情在當地社區爆發的憂慮；（2）日本：中國國家主席習近平延期訪問日本，現時日本已是中國以外最多確診國家，國際奧委會協調委員會主席科茨（John Coates）和東京奧運會和殘奧會組織委員會主席森喜朗再三強調東京奧運目前沒有「B計劃」，籌備工作如常推進。但市場開始憂慮日本奧運是否如期7月24日開幕時；（3）美國： 2月份Markit綜合PMI、製造業PMI，以及服務業PMI指數初值，分別報49.6、50.8及49.4，皆低於前值及市場預估值。顯示由於新型肺炎疫情對全球經濟造成衝擊，導致美國的經濟及生產活動亦受到影響。
由於美國牛市已經延續超過10年，根據《華爾街日報》報道，美國股市的基準標普500指數動態市盈率高達25.8倍，之前特朗普政府利用減稅、降息及重新在市場買債方法，為股市打補針，但自蘋果公司宣布疫情影響盈收，加上PMI數據跌穿50榮枯線，標普500近幾天已調整超過2%，量度市場恐慌程度的波幅指數由13急升到22以上，如引伸波幅高於20，可以理解作期權莊家預期一季度的調整可能高於10%。
引伸波幅推算 調整可見25226點
星期一是日本假期、股市休息，由於國內申報制度嚴格，期指的沽空盤多數集中在香港，早上道指期貨跌超過400點，恒指周五跌了300點，昨日又要再跟跌487點，收26,820點，恒指引伸波幅21.6明顯高於2月低位約16.8。全球股市避險情緒升溫，資金泊入黃金避險。金價見7年高位，每盎司曾經逼近1700美元關口。5G政策支撐的鐵塔（0788）逆市大升6.5%報1.96元、汽車股如長城汽車（2333）升3%，報5.93元及廣汽（2238）升0.66%報9.26元。
昨日期指開市26,980點跌穿整數27,000點關口，見到大量對冲沽盤，大手成交在26,966至26,982點出現，上午10點前在26,844點初步支持，之後再跌跌穿26,700點收26,662點，跌537點。活躍2月PUT做26,800/26,600點、3月做26,000點。如果以不同市場的引伸波幅變化，由2月250日線27,666點計算，可以調整1010至2440點，可見25,226點。