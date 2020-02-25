經濟
陳茂峰博士 峰哥EQ

陳茂峰：預算案可停積金供款兼撤辣

【明報專訊】財政司長陳茂波明天宣讀的《2020/21年度財政預算案》，細節雖未知，但大體已定。今屆政府強調理財新哲學，要實行逆周期財政政策。所謂逆周期政策，就是經濟差時放水谷經濟，包括派糖及增加基建；而政府的預期管理，早已暗示來年預算赤字將破紀錄。所謂「理財新哲學」的註腳，會是破紀錄的盈餘（2017/18年度的1380億元）及虧損（2019/20年度或2020/21年度）。

今明年縱1600億財赤 無損港財力

香港《基本法》規定「香港特別行政區的財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應。」香港財政結構簡單，但收支受經濟周期影響，波動頗大。在經濟衰退時，總有論者說香港稅基狹窄，會有結構財赤。經過半個世紀的驗證，這個說法不成立。1997/98年度至2018/19年度這21年度，香港累積的財政盈餘已有7740億元；至2019年底，財政儲備高達11,208億元。反送中運動加上武漢肺炎疫情，香港經濟連續4季度倒退，幾可肯定，出現赤字是預料之內。就算2019/20年度有600億元赤字，2020/21年度預算赤字1000億元，依然無損香港特區政府財政的實力。

我不主張、但不反對政府派糖。政府之前成立行業資助計劃，現在又有300億元的抗疫基金，都是面向企業，百姓受益不多，全民派錢1萬元，就成了廣大市民的共識。坦白說，派錢對經濟刺激有限，但大家開心，減少對政府的怨懟，也是好事。但財爺周日的網站，暗示不會派1萬元，貫徹這屆政府的作風，就是不會百分百「屈從」民間訴求。

MPF停供1年 不費分毫贏掌聲

大家熱議《財政預算案》，我也拋磚引玉，跳出思維框框，天馬行空一下，談談派糖、增加收入及減少開支的其他方法。

政府派糖，除了動用儲備，還可以慷他人之概。減稅、減費、補貼已經是老生常談方法，財爺可以提出暫停一年僱主僱員的強積金供款，老闆省回5%工資開支，員工多了5%現金可用。不花政府一分一毫，輕易贏得掌聲。現在強積金規模近1萬億元（2019年底是9694.55億元），足夠經濟規模，停供一年對那15個信託人公司的收入影響甚微。

香港高樓價，癥結是房屋供不應求，政府沒有能力增加新屋供應，只是加收稅項，結果二手市場萎縮，但新樓叫價居高不下。反送中運動持續半年，部分業主擔心香港未來的政治和經濟前景，割價求售。特首去年調高九成按保上限，這1萬多個新業主，隨時變成負資產。財爺只要取消雙辣招，二手市場馬上活躍，不但樓價有支持，印花稅收入必定大增，蓋過雙辣招稅收所失。這是活學活用供應經濟學理論，既可穩定樓市、又能增加庫房收入，兩全其美。

撤雙辣 印花稅增可彌補稅收損失

社會福利開支年年增幅高於整體開支，如果特區政府一早接納全民退保，另撥資金及成立機構負責，就可以大刀闊斧砍掉很多社會福利開支。只是特首及勞福局長都是古典經濟學信徒，反對全民退保，寧可社會福利開支年年急增。這個方法，今屆不用想。

mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

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