中國延遲復工 衝擊全球供應鏈

任天堂：Switch延遲交付

中國停工停產，影響全球製造業，美國通用汽車工會警告，因為缺乏中國零部件，可能會減緩密歇根州和得克薩斯州運動型多功能車工廠的裝配線。另外，因為無法從中國購買電子零件，日本任天堂表示旗下Switch遊戲機的交付需要延遲，日本NLI研究所經濟學家齋藤太郎預計，本季日本對中國的出口將按季下降7%。

全球供應環環相扣，若一地出現問題，便很容易火燒連環船，法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire） 指出，疫情說明各國需減少對其他國家供應鏈的依賴，不能再九成甚至全部貨品的生產都靠外國生產，「現時正是長期依賴的後果」。

除中國停產影響全球生產，中國經濟活動大受干擾亦減少外國企業的收入。蘋果上周指因為中國工廠關閉，本季營收無法達預期，另美國限制來自中國的旅客入境，亦打擊依賴華客消費的酒店和零售商。中國對大量投資工業，對澳洲鐵礦石和煤炭有大量需求，去年中國佔澳洲出口額高達40%，澳洲礦業巨頭必和必拓指出，若疫情在3月底仍未能受控，則需要下跌商品的需求增長預測。

IMF降中國全年增長至5.6％

近年對中國遊客和商業更為倚賴的亞洲經濟體正受影響，新加坡將全年經濟預期從1.5％下調至0.5％，泰國則估計今年遊客人數會下降13%。越南高度依賴中國供應鏈，1月份的出口額按年下降17.4%，為中美貿易戰以來的第二低水平。國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）上周在20國集團財長會議上預計，疫症將減慢全球今年經濟增長0.1個百分點，中國全年增長更會減少0.4個百分點至5.6%。美國財政梅努欽則表示，雖然現時無法斷定疫症的長期影響，不過疫情已成為G20會議討論重點。

（綜合報道）

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