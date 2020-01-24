道指早段跌逾900點 意大利韓國股市暴挫 金價7年新高

韓國確診武漢肺炎個案急劇飈升，昨日KOSPI指數低開2.25%，其後全日走弱，以接近全日低位收市，收報2079點，跌3.87%。

三星員工確診 股價插4%

三星電子有員工確診感染武漢肺炎，昨日股價即插4.05%；LG集團及SK海力士分別跌3.5%及3.4%。韓圜跌勢未止，昨日曾貶0.91%，觸及1220.04兌一美元。

武漢肺炎出現全球擴散迹象，截至昨晚11時，意大利富時MIB指數更跌逾5%；德國DAX指數及法國CAC指數跌約4%；英國富時100指數則跌約3.5%。美股開市即暴跌，道指早段曾瀉997點或3.44%，其後跌幅略收窄，至今早1時道指報28,026點，跌966點。標普500指數及納指跌約2至3%。俗稱美股「恐慌指數」的VIX指數飈高逾三成，報22.6。《華盛頓郵報》引述消息人士指出，白宮正準備向國會提出約10億美元的緊急撥款，應付新冠病毒疫情爆發，但暫時未有詳情。

「恐慌指數」急飈逾三成

Truist/SunTrust Consulting首席市場策略師Keith Lerner表示，目前新型冠狀病毒疫情仍存在大量不確定因素，考慮到美股價格及估值仍接近周期高點，認為股市價格尚未完全反映疫情風險。歐股集體急挫，荷蘭合作銀行宏觀策略主管Elwin de Groot認為，疫情或拖累歐洲經濟，尤其該區一早已處於非常脆弱的狀態，未來可能會拖累更多國家步入衰退。

資金避險 美10年債息跌破1.4厘

市埸資金逃入避險資產，美國10年期國債孳息率，自2016年7月以來首次跌破1.4厘，曾低見1.359厘，與3個月期的債券孳息率間的倒掛加劇。

30年期國債孳息率曾觸及1.813厘，創下有紀錄以來最低。日圓匯價上周一度大跌，昨日兌美元稍為喘定，略為回升至1美元兌110.91日圓水平。商品貨幣受壓，澳元見11年來的低位，澳元兌美元跌曾低見0.6585，其後輕微反彈至0.66水平。

市場憂慮武漢肺炎疫情蔓延，拖累全球經濟增長，刺激現貨黃金升約2％，高見每盎司1,689美元水平，達到7年高位，其後回落至1670美元水平。瑞士貴金屬交易公司MKS發表報告指出，市場出現空頭回補、資金積極流入以捕捉金價上漲走勢，認為即使金價出現回調，但仍有望企穩在1660美元，衝上1700美元的阻力很小。

（綜合報道）

[國際金融]