執董遭拘留 億達上置觸貸款違約

【明報專訊】早前兩名上市公司高層彭心曠及陳東輝被因涉嫌職務侵佔罪而在內地被逮捕拘留，事件埋下內房炸彈。據小型內房億達中國（3639）指出，執董陳東輝因涉嫌職務侵佔罪被內地公安拘留後，據其中國法律顧問意見指出，陳東輝被拘留已在技術上觸發集團所訂立未償還本金達45.79億元（人民幣，下同）貸款違約。由彭心曠擔任主席及陳東輝任執董的上置（1207）公布，事件技術上觸發集團所訂立未償還本金達45.87億元貸款違約。
今次事件變動觸動了近92億元的內房貸款違約事件，當中億達中國指出，集團已盡最大努力與貸款人溝通及磋商，以獲得豁免。但及至公告日期尚未獲得豁免。但強調其經營財務狀况維持穩定，整體經營情况持續健康，相信貸款人立即要求償還相關貸款的機會甚微。
集團又提到，董事會及管理層繼續聯絡及接觸陳東輝，惟尚未能取得聯絡及取得有關拘留的進一步資料。公司根據針對陳氏的調查及拘留狀况，或會適時考慮其他合適人選代替陳東輝。
共涉92億 兩內房正與貸款人磋商豁免
上置集團則指出，正與貸款人溝通及磋商，以獲得豁免，但尚未獲得正式豁免，但其業務、營運、財務及現金狀况保持正常及穩定，並且有足夠財務資源來支持相關貸款的正常還款。集團亦會積極考慮其他合適董事人選代替彭、陳二人。
據彭博報道，疫情令內地地產市場陷入癱瘓，全聯房地產商會指出，大多數建築商現金只夠緩衝3個月，隨着一些城市的封鎖及旅行限制進入第二個月，開發商時間非常緊迫。商會早前又呼籲，若疫情持續兩個月而無政策支持，房地產公司將面臨巨大商業風險。