執董遭拘留 億達上置觸貸款違約

今次事件變動觸動了近92億元的內房貸款違約事件，當中億達中國指出，集團已盡最大努力與貸款人溝通及磋商，以獲得豁免。但及至公告日期尚未獲得豁免。但強調其經營財務狀况維持穩定，整體經營情况持續健康，相信貸款人立即要求償還相關貸款的機會甚微。

集團又提到，董事會及管理層繼續聯絡及接觸陳東輝，惟尚未能取得聯絡及取得有關拘留的進一步資料。公司根據針對陳氏的調查及拘留狀况，或會適時考慮其他合適人選代替陳東輝。

共涉92億 兩內房正與貸款人磋商豁免

上置集團則指出，正與貸款人溝通及磋商，以獲得豁免，但尚未獲得正式豁免，但其業務、營運、財務及現金狀况保持正常及穩定，並且有足夠財務資源來支持相關貸款的正常還款。集團亦會積極考慮其他合適董事人選代替彭、陳二人。

據彭博報道，疫情令內地地產市場陷入癱瘓，全聯房地產商會指出，大多數建築商現金只夠緩衝3個月，隨着一些城市的封鎖及旅行限制進入第二個月，開發商時間非常緊迫。商會早前又呼籲，若疫情持續兩個月而無政策支持，房地產公司將面臨巨大商業風險。