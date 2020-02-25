內地物管招股 興業物聯疫市集資2億

興業主要於河南管理非住宅物業，包括商用樓宇及政府樓宇等。截至昨日，河南全省共有逾1200宗武漢肺炎確診病例，不過，公司主席兼行政總裁朱杰昨日表示，疫情並未影響公司業務，認為反會令市場見證物管行業重要。惟他未有透露員工復工率，僅表示已經針對不同項目制定復工計劃，早前亦已為前線員工派發口罩。

截至去年9月底的9個月內，公司收益錄得1.27億元（人民幣，下同），按年升42%，其中逾八成來自物管業務。期內盈利錄得2812萬元，按年微升7%。整體毛利率按年跌3.4個百分點至46%。公司主要管理項目來自其母公司正商集團，佔比高達近九成。朱杰表示，未來將以併購等方式拓展第三方業務。

高管料難赴港參與上市儀式

被問及疫情下上市安排，公司財務總監兼公司秘書陸爽表示，投資者推介會以線上方式進行，路演未受影響，惟多名高管本想到香港參與上市儀式，最終未能成行。她表示，估計上市儀式將按時進行，但未有透露如何因應隔離政策進行安排。