中電受累澳洲減值 純利跌65%

【明報專訊】本港公用股中電（0002）昨日公布去年業績，受香港業務准許回報率下調影響，去年營運盈利按年跌20.5%至111.21億元，加上計入EnergyAustralia 的澳洲零售業務商譽減值63.81億元，令去年總盈利大幅下降65.6%至46.57億元。中電維持派第四期中期股息每股1.19元，全年計每股股息3.08元，按年增加1.99%。
全年股息增近2%
中電昨日收報81.8元，跌0.24%。期內綜合收入跌6.3%至856.89億元。而來自本港電力業務的營運盈利按年跌13%至74.48億元，香港以外業務的營運盈利則按年跌28.4%至44.41億元，但其中來自內地的營運盈利升5.3%至22.77億元，第三大業務區域的澳洲，營運盈利則大跌52.6%至15.66億元。
另外，去年香港售電量升1.8%至342.8億度，主要由於去年天氣較熱，用電需求增加。去年下半年香港經歷社會動盪，經濟嚴峻，中電推出2億元紓困計劃，緩解中小企客戶及弱勢社群的負擔，包括為32萬間中小企提供補貼，以抵消今年上半年的平均淨電費增幅。
中電又透露，今年所供應的電力，將首次有約一半來自天然氣發電，因此今年燃料調整費上升0.03元至每度電0.308元。平均基本電價另外上調每度電0.012元，但升幅會因為中電向客戶全年發放的特別回購而被抵消；平均淨電價將由今年起上調2.5%至每度電1.218元。
為配合政府目標，中電的龍鼓灘發電廠正準備在毗鄰用地興建另一台550兆瓦聯合循環燃氣渦輪機組，預計2023年底前竣工。