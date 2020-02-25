中電受累澳洲減值 純利跌65%

全年股息增近2%

中電昨日收報81.8元，跌0.24%。期內綜合收入跌6.3%至856.89億元。而來自本港電力業務的營運盈利按年跌13%至74.48億元，香港以外業務的營運盈利則按年跌28.4%至44.41億元，但其中來自內地的營運盈利升5.3%至22.77億元，第三大業務區域的澳洲，營運盈利則大跌52.6%至15.66億元。

另外，去年香港售電量升1.8%至342.8億度，主要由於去年天氣較熱，用電需求增加。去年下半年香港經歷社會動盪，經濟嚴峻，中電推出2億元紓困計劃，緩解中小企客戶及弱勢社群的負擔，包括為32萬間中小企提供補貼，以抵消今年上半年的平均淨電費增幅。

中電又透露，今年所供應的電力，將首次有約一半來自天然氣發電，因此今年燃料調整費上升0.03元至每度電0.308元。平均基本電價另外上調每度電0.012元，但升幅會因為中電向客戶全年發放的特別回購而被抵消；平均淨電價將由今年起上調2.5%至每度電1.218元。

為配合政府目標，中電的龍鼓灘發電廠正準備在毗鄰用地興建另一台550兆瓦聯合循環燃氣渦輪機組，預計2023年底前竣工。