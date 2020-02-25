經濟

渣打中銀推支援貸款計劃 助受疫情影響個人客戶　

【明報專訊】為協助因武漢肺炎影響收入的個人客戶，渣打和中銀香港（2388）昨日推出支援貸款計劃。渣打宣布為個人客戶推出支援貸款，最高貸款額為3萬元，還款期最長為24個月。從事受經濟放緩及疫情打擊行業，包括零售、旅遊款待、餐飲及航空業，最低月入5000元的個人客戶，可提供最近的受僱證明，即日起至4月30日申請。

中銀香港宣布，向受疫情影響較嚴重行業的個人客戶，推出支援分期貸款，貸款額最高為3萬元，還款期最長24個月。計劃適用於現有及全新客戶，不設最低月入要求，申請人須提供受僱證明。客戶可由即日起至6月30日申請，最快在24小時內完成審批。

金管局表示，留意到大部分零售銀行已響應金管局的呼籲推出針對個人客戶的措施，有銀行更提供額外措施，及時地紓緩客戶的財務困難，對銀行業界的應急措施表示歡迎，並鼓勵尚未採取類似安排的銀行積極考慮，以協助客戶渡過困境。局方在2月中召開銀行業中小企貸款協調機制會議，在支援中小企的同時，與銀行商討支援個人客戶的措施，及後一直與銀行保持緊密溝通，並於近日發電郵鼓勵銀行加強支援個人客戶。

另保監局上周宣布，因應疫情放寬保險中介人與投保扣稅年金和自願醫保的客戶面談的規定，渣打宣布與保誠開展遙距投保渠道，客戶可在家中完成投保，保險策劃經理將透過電話為客戶講解產品，確保客戶投保前充分了解保障範圍及風險，同時協助客戶填妥申請表格。

相關字詞﹕貸款 渣打 中銀香港 金管局 武漢肺炎

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