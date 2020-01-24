經濟

HKT贈3GB本地數據 Work from Home增優惠

【明報專訊】武漢肺炎疫情持續，企業推行在家工作，香港電訊（6823）宣布，將推出一系列Work from Home方案，方便各企業及其員工可不受時地所限處理工作，確保業務持續運作。另外香港電訊表示，將免費贈送額外3GB本地流動數據及OTT平台Now E綜合娛樂組合1個月通行證予csl及1O1O客戶，以便客戶在家工作、視像通話、或網購等。

商業客免費享「隨身Office Line服務」

香港電訊表示，為商業固網客戶免費提供「隨身Office Line服務」，員工身處戶外或家中，可透過手機接收及撥打公司的固網電話號碼；免費提供Microsoft Teams通訊及協作軟件啟動、支援及應用教學服務，方便企業員工在統一的雲端平台上進行線上會議、內部群組溝通及檔案共享。

香港電訊又稱，會為現有及新客戶免費提供雲端備份服務，中小企亦可以低至每月20元，申請HKT x Office 365商業雲端辦公室方案或人力資源管理方案。

所有客戶免費雲端備份服務

大型企業方案方面，香港電訊表示，可提供SSL VPN遠程連接方案，讓員工可透過手提電腦安全地連接兼存取公司資源；雲端虛擬桌面工作間 （Cloud VDI），員工可以透過裝置使用公司電腦桌面；管理式SD-WAN服務，即使員工身在香港，透過集中管理及遙距配置功能，仍能快速部署不同地區的網絡，以配合營運需求。

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