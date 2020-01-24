香港寬頻「免收」1個月固網費 涉億元 豁免上限：住宅客200元 企業客500元

明報記者 葉子晴

香港寬頻表示，鑑於肺炎疫情在港蔓延，為許多企業及家庭帶來沉重經濟壓力，因此決定與客戶共渡時艱，向全港所有住宅固網服務客戶，當中包括家居寬頻、家居電話及 IDD月費計劃，以及企業方案、「HKBN JOS」及 「HKBN Cloud」客戶豁免1個月服務月費，估計相關措施惠及逾90萬本港家庭及公司。

逾90萬客受惠 料住宅客難全取豁免額

香港寬頻未有為今次寬免月費提供詳細資料，雖然豁免金額上限是200元，但根據公司截至固網服務每個住宅用戶平均收入（ARPU）為185元計，相當於有不少客戶不會取得全部200元豁免，相反ARPU達1742元的企業客戶，取得全額500元豁免的比例應該較多。

根據集團的年報，以客戶類別計，截至去年8月底止來自住宅用戶的收入達24.73億元，佔集團總收入48.4%；來自企業用戶的收入則達23.24億元，佔45.5%，以業務計包括寬頻在內的固網服務，更佔集團達七成收入（見圖）。

集團行政總裁黎汝傑表示，作為香港其中一家主要企業，有責任積極採取一切可能的措施，以助減輕港人當前的經濟負擔。他同時指出，希望有更多企業加入行列伸出援手，團結各界一起共同戰勝目前困境。集團執行副主席楊主光於去年10月底舉行的業績發布會上曾經提到，集團基於本港經濟正面臨下行壓力，對於小企業客戶採取彈性態度，如有企業客戶未能按時「找數」，可視乎情况延期，又或者可以用「以物易物」的形式，以公司的優惠券及商品代替。

多家電訊商紛贈本地數據

另外，本地多家電訊服務供應商最近亦有因應疫情為客戶免費提供額外本地流動數據，當中包括中移動香港及香港電訊旗下「csl」。中移動香港為已登記的現有客戶，免費贈送額外5GB全速本地流動數據；csl則為現有4G月費計劃個人客戶免費提供額外3GB全速本地流動數據，方便客戶在家工作。