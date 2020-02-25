九倉系停牌 傳會德豐私有化九倉

投資顧問：作價或溢價四成

會德豐、九倉及九倉置業昨日停牌前股價分別為47.25元、19.7元及40.2元。根據最新持股結構，吳光正家族在2019年中期業績時於會德豐持股48.58%，至於會德豐分別在九倉及九倉置業持股69.3%及65.01%。

根據彭博社引述United First Partners的亞洲研究主管Justin Tang指出，會德豐可能向九倉少數股東出價每股27.58元，較昨日收市價19.7元溢價四成，將九倉私有化。他形容，九倉過去一年相比會德豐股價表現跑輸，目前是時候將九倉私有化。他預料會德豐及九倉合併後，吳氏家族在合併後公司持股逾五成。

分析員指涉收購合併 未必是私有化

不過，一名外資分析員接受本報記者查詢時表示，儘管坊間傳聞會德豐與九倉集團合併甚囂塵上，但他認為，今次3家公司停牌未必一定和九倉私有化有關，原因是會德豐表明，是次停牌與收購合併守則有關，但九倉集團及九倉置業只說涉及內幕消息。九倉發言人指出，對停牌消息無可奉告。

翻查資料，吳光正家族近期持續增持會德豐，他及家族信託在會德豐在去年9月中旬時持股共48.58%，當中拆分出來後，顯示他及夫人包陪容持股14.01%，但今年1月上旬他及夫人拆分出來持股已達19.01%，這或反映他連同家族信託持股，或技術上超過全面收購觸發點，即持股逾50%。另會德豐在九倉兩間公司均持股逾六成，按例可能涉及全購。此前，會德豐及九倉系自2014年起重組架構，會德豐提出私有化會德豐新加坡，先後將總值141.24億元的中環及新加坡收租物業轉售九倉置業，以及將杭州雍景山項目以13.62億元轉售九倉集團。九倉集團全面淡出通訊及有線寬頻，改以投資科網股的CME2公司，投資新經濟股。