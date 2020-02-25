經濟

港交所明放榜 去年營收料微增長

【明報專訊】去年港交所（0388）喜憂參半，全年成交僅屬淡靜，但年底成功帶阿里巴巴（9988）回歸。港交所年度業績將於明日「放榜」，分析員普遍看淡，有投行預測全年利潤增長幅度僅約3%，預料收益增幅約4%，各行對純利預測則介乎92億元至98億元間，僅屬不過不失。對照其2018年全年收益大增兩成、純利飈升達26%的成績，預料港交所去年成績單將頗為遜色。

兩年相對比，根據港交所早前公布數據，去年股市日均成交額處於低位875億元，2018年高達1074億元，按年大跌18.5%。新股上市方面，即使有阿里帶動，IPO集資額僅按年升2%至2937億元。摩根大通報告指出，因中美貿易戰及本地政治風波，去年下半年港股交投大減。摩通預測，港交所全年錄得收益166.1億元，按年升4.7%，淨利潤錄得97.7億元，按年升4.9%。

高盛料按年多賺2.5%

儘管普遍預測去年業績疲弱，各大行對今年港交所勢頭頗為樂觀。估計1月交投重新活躍，有望帶領全年出現復蘇。

高盛估計，港交所去年收益僅按年增3.5%，淨利潤僅按年增2.5%。惟該行亦表示，新經濟公司成交量複合年增長率高達21%，將成為中長期交投增長動力。

中國銀河：參考SARS 料新股市場影響微

另一方面，武漢肺炎疫情令市場擔憂港交所今年新股集資情况。本地券商中國銀河發表報告，認為參考2003年SARS時港股集資情况，預料今年全年新股市場所受影響不大。據其報告數據，SARS當年香港新股集資額錄得591億元，較2002年按年增13.8%。

上 / 下一篇新聞

疫症全球蔓延 港股大跌487點 夜期續低水379點 日夜共跌758點
疫症全球蔓延 港股大跌487點 夜期續低水379點 日夜共跌758點
憧憬中央措施陸續出台 A股跑贏港股
憧憬中央措施陸續出台 A股跑贏港股
九倉系停牌 傳會德豐私有化九倉
九倉系停牌 傳會德豐私有化九倉
港鐵調整班次 非繁忙時段3至8分鐘
港鐵調整班次 非繁忙時段3至8分鐘
香港寬頻「免收」1個月固網費 涉億元 豁免上限：住宅客200元 企業客500元
香港寬頻「免收」1個月固網費 涉億元 豁免上限：住宅客200元 企業客500元
HKT贈3GB本地數據 Work from Home增優惠
HKT贈3GB本地數據 Work from Home增優惠
渣打中銀推支援貸款計劃 助受疫情影響個人客戶　
渣打中銀推支援貸款計劃 助受疫情影響個人客戶　
中電受累澳洲減值 純利跌65%
中電受累澳洲減值 純利跌65%
米高嘉道理：香港如皮球 跌得低彈更高
米高嘉道理：香港如皮球 跌得低彈更高
內地物管招股 興業物聯疫市集資2億
內地物管招股 興業物聯疫市集資2億
玖龍紙業中期純利微升0.5%
玖龍紙業中期純利微升0.5%
執董遭拘留 億達上置觸貸款違約
執董遭拘留 億達上置觸貸款違約
融創發盈喜 去年純利增逾50%
融創發盈喜 去年純利增逾50%
道指早段跌逾900點 意大利韓國股市暴挫 金價7年新高
道指早段跌逾900點 意大利韓國股市暴挫 金價7年新高
中國延遲復工 衝擊全球供應鏈
中國延遲復工 衝擊全球供應鏈
裕信CEO拒跳槽匯控
裕信CEO拒跳槽匯控
陳茂峰：預算案可停積金供款兼撤辣
陳茂峰：預算案可停積金供款兼撤辣
張兆聰：趁恐慌低吸前期當炒股
張兆聰：趁恐慌低吸前期當炒股
金曹：三大利淡 扭轉股市形勢
金曹：三大利淡 扭轉股市形勢
薛偉傑：台政府口罩採購價 遠低港府預算
薛偉傑：台政府口罩採購價 遠低港府預算
技術取勝：中國鐵塔向上突破
技術取勝：中國鐵塔向上突破
四叔旗下抗疫基金 資助消毒的士小巴
四叔旗下抗疫基金 資助消毒的士小巴
劉思明：港股承接力受考驗 5G概念受捧要留神
劉思明：港股承接力受考驗 5G概念受捧要留神
周顯：維穩工具 六合彩不應停
周顯：維穩工具 六合彩不應停
湯文亮：老闆減薪只是荷包兜肚
湯文亮：老闆減薪只是荷包兜肚
滿名山「呼吸Plan」業主3年半實蝕78萬 5年內供息不供本 期限未滿前賣樓套現
滿名山「呼吸Plan」業主3年半實蝕78萬 5年內供息不供本 期限未滿前賣樓套現
康怡一周10宗成交 全月交投超上月
康怡一周10宗成交 全月交投超上月
陳家珮「首置」2220萬 購雍景臺 慳240萬辣稅
陳家珮「首置」2220萬 購雍景臺 慳240萬辣稅
瑧頤連錄兩撻訂 發展商殺訂71萬
瑧頤連錄兩撻訂 發展商殺訂71萬
美銀呎租42元 10年新低
美銀呎租42元 10年新低
六福銅鑼灣舖結業 業主減14%招租
六福銅鑼灣舖結業 業主減14%招租