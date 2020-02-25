港交所明放榜 去年營收料微增長

兩年相對比，根據港交所早前公布數據，去年股市日均成交額處於低位875億元，2018年高達1074億元，按年大跌18.5%。新股上市方面，即使有阿里帶動，IPO集資額僅按年升2%至2937億元。摩根大通報告指出，因中美貿易戰及本地政治風波，去年下半年港股交投大減。摩通預測，港交所全年錄得收益166.1億元，按年升4.7%，淨利潤錄得97.7億元，按年升4.9%。

高盛料按年多賺2.5%

儘管普遍預測去年業績疲弱，各大行對今年港交所勢頭頗為樂觀。估計1月交投重新活躍，有望帶領全年出現復蘇。

高盛估計，港交所去年收益僅按年增3.5%，淨利潤僅按年增2.5%。惟該行亦表示，新經濟公司成交量複合年增長率高達21%，將成為中長期交投增長動力。

中國銀河：參考SARS 料新股市場影響微

另一方面，武漢肺炎疫情令市場擔憂港交所今年新股集資情况。本地券商中國銀河發表報告，認為參考2003年SARS時港股集資情况，預料今年全年新股市場所受影響不大。據其報告數據，SARS當年香港新股集資額錄得591億元，較2002年按年增13.8%。