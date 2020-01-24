疫症全球蔓延 港股大跌487點 夜期續低水379點 日夜共跌758點

明報記者 蕭嘉聰

恒指昨日收市報26,820點，跌487點或1.79%，國指跌222點或2.06%，報10,568點，大市成交金額1241億元。若以黃金比率分析，由上周一的高位計，恒指昨天已跌穿2月3日低位開始的反彈浪的61.8%，下一個支持位要看26,596點。

恒指下一支持位看26596點

各大藍籌股當中，撇除開市前停牌的九倉置業（1997），只有電能（0006）及長建（1038）錄得升幅，收市分別升1.68%及0.18%，其他全線報跌。疫情下表現強勢的騰訊控股（0700）亦錄得跌幅，收市跌2.64%至390.4元，拖低恒指跌84點，友邦（1299）及平保（2318）亦分跌拖低恒指58點及39點（見表）。

港匯近日顯著回軟 昨曾低見7.79

疫情加快擴散，消費相關股亦受壓，安踏（2020）收報66.2元，跌5.29%，阿里巴巴（9988）收市報205.2元，跌3.48%。雖然澳門賭場上周四局部重開，濠賭股表現向下，銀娛（0027）及美高梅中國（2282）跌幅最多，收市分別跌3.75%及3.32%。此外，港元匯價近日顯著回軟，昨日曾低見每7.79港元兌1美元。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，港股在26,500點有支持，不過疫情蔓延至歐美等地，令走勢更加波動，預料恒指波幅介乎300至500點，暫時以尋底為主。他認為，過去公用股是「避風頭」的股份，但香港疫情持續，可改為留意一些優質藍籌股，例如科網及醫藥板塊，前者業績表現應該不俗，後者股價已經歷調整有望反彈。

分析：調整後吸大藍籌或科網股

耀才證券研究部總監植耀輝亦預計，港股未來走勢偏弱，由於愈來愈多人確診武漢肺炎，例如韓國為電子零件出口大國，突然多人感染武漢肺炎，影響更廣泛，對環球經濟亦有影響。由於外圍市場繼續向下，相信恒指會比較波動，26,500點雖然有一定支持，但有機會至26,000點才企穩。他認為，現階段不需急於入市，可等待調整後吸納大型藍籌股或科網類股份。