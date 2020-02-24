人民幣被看淡 買入時機未到

明報記者 龍彩霞

花旗銀行發表報告指，短期美元或陷入僵局。一方面，美國以外地區的寬鬆政策，特別是歐元區，限制了美元出現弱勢的機會。但另一方面，美國政府現時集中於唱淡美元，之前聯儲局減息則利淡美元。中線而言，花旗維持溫和看淡美元，又預測美國經濟會溫和放慢，但歐元區經濟則可望加速。

若刺激政策出台 中國經濟增長或可「保六」

此外，聯儲局主席鮑威爾承認，出現減息的風險高於加息，加上孳息率曲線仍然顯示有經濟硬着陸風險。如此情况下，美元傾向下跌5%甚至更多。 整體上，該行預期美元已於2017初見頂，0至3個月相對G10貨幣或升少於1%，6至12個月貶值3至4%，長線或下跌8-9%。短期美元兌在岸人民幣或會升至7.05，花旗預期中國經濟增長會由去年第四季6%跌至今年首季4.8%，第二季仍會弱勢，料約5.2%。若果較大的刺激政策出台，第三及第四季經濟增長或回升至6%，故料美元兌在岸人民幣在6至12個月會回調至約6.95。

華僑永亨亦預料，人民幣走勢會平穩，短線而言，美元指數企穩在99的上方，主要受惠於經濟數據向好。 1月非農就業人口增加22.5萬，同期平均時薪按年增長加快至3.1%，皆優於預期。 1月CPI的同比增長則加快至2.5%，而核心CPI的環比增長亦出現回升。當地勞動力市場進一步改善及通脹壓力穩健，這或繼續支持美聯儲在短期內維持中性貨幣立場。市場憂慮中國疫情不明朗或影響全球經濟前景，避險需求繼續為避險資產美元提供支持。

短期內，市場將繼續關注中國疫情的發展。由於當地經濟狀况保持穩健，美聯儲短期內料維持中性貨幣立場不變。不過，期貨市場估計美聯儲由7月會議起有超過一半的減息概率。短期內，美元指數將續在97.5至99.5的區間波動。美元強勢令人民幣下跌至去年12月以來的低位。除了強美元外，市場對疫情或影響當地經濟前景的憂慮及中國將進一步推出寬鬆措施的預期，拖累人民幣受壓。中國央行將一年期LPR下調0.1厘，惟5年以上年期則只下調0.05厘，市場預期未來仍存在進一步下調的空間。華僑永亨認為人民幣在7算左右上落。

憧憬疫情轉穩 人民幣一度反彈

人民幣一度出現反彈，市場一度憧憬中國疫情或出現趨穩的情况，帶動風險情緒改善。這加上憧憬中國當局將提供更多刺激措施包括降準等，為中國經濟提供支持。短期內，中國疫情的發展料繼續影響人民幣短期的走勢。資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁表示，如果將來到大灣區生活也不急於現階段兌換人民幣，建議人民幣兌美元跌至7.15至7.2水平才進行吸納及敍造人民幣存款。

上半年中國仍受疫情及美國進一步要中國執行購買農產品所影響，中國有機會出現滯帳，中國式QE會推行，中央或許樂見人民幣下跌，因為人民幣下跌會對出口造成正面支持。唯人民幣不可以急跌，因為會引起美國關注，故人民幣匯率只會溫和貶值。現階段退休人士暫時持有美元及港元，待人民幣進一步下跌才入市也未遲。

[退休綢繆]