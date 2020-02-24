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金獅罕見蝕讓 呎價險守1.6萬

【明報專訊】武漢肺炎疫情持續擴散，即使近年呎價屢創新高的大圍上車屋苑金獅花園，亦罕見有投資者沽貨套現蝕讓離場，以約500萬元沽出2房單位，持貨僅1年多，連同使費計，實際勁蝕近140萬元或25%。上述成交亦拖累屋苑本月平均呎價，僅險守1.6萬元水平。

明報記者 甘潔瑩

中原地產分行經理鄺子揚表示，本月截至19日，金獅花園錄得3宗成交，平均實呎16150元，除按月微跌1%外，更是連續3個月出現跌幅。最近屋苑錄得1宗勁蝕個案，有關單位為金獅花園2期金滿閣高層8室，面積321方呎，原業主為投資者，於2018年8月斥560萬元購入單位，屬金獅花園歷來十大最貴樓王之一。原業主一直用作收租，因急需資金周轉，於上月租約期滿後，以蝕讓價520萬元放售，及至近期再度減價，終以500萬元成交，帳面蝕60萬元或11%；由於持貨未夠3年，原業主須付樓價一成額印稅，即50萬元，連同其他使費，料實蝕約138萬元或近25%。

壹環3房8年實蝕50萬

其他屋苑亦錄名賺實蝕成交，市場消息指，灣仔壹環高層G室，實用面積856方呎，3房連士多房間隔，原業主早前以2300萬元放售，最新減價至2100萬元售出，實呎24533元，屬市價水平。原業主2012年以約2052萬元購入，持貨8年後，帳面獲利48萬元，但若連釐印費等使費計，料實蝕約50萬元或2.4%離場。

內地客650萬沽影岸‧紅套現

另有業主因疫情轉趨嚴重而劈價賣樓，中原分區營業經理王英堂表示，東涌影岸‧紅B座低層F室，屬實用面積531方呎2房戶，原業主為內地人，2010年1月以260萬元購入單位作收租之用，去年中租約完結，原繼續放租，惟當時因社會運動出現，租務交投減少，持貨心態因而轉弱，遂由租轉賣，並叫價750萬元，望套現回國作其他投資。可惜連月社會運動加上近期肺炎疫情擴散，市况雪上加霜，終累減100萬元或13%，以650萬元沽出，為屋苑2房自2017年1月後3年低價成交，實呎12241元。

王氏指，屋苑2房單位近年做價均企穩於700萬元以上，對上一宗同類單位於去年12月以745萬元成交。而上月屋苑1房單位做價620萬元，意味2房成交價跌近1房價。原業主持貨10年，帳面獲利390萬元或1.5倍。

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