15 Western Street主攻上車收租客

明報記者 林尚民

攝影 劉焌陶

位處西邊街15號的15 Western Street，屬單幢式設計，提供104個單位，由屋苑前往港鐵西營盤站只需步行數分鐘，出入方便。樓盤預計明年9月落成，樓花期約19個月。

戶型方面，項目明顯主攻上車客及收租客，樓盤3至26樓部分，採一梯五伙設計，有38伙是實用面積213方呎的開放式單位，佔整體單位數目36.5%；1房單位有57伙，佔比54.8%，實用面積由307至344方呎。換言之，項目有超過九成單位均為開放式及1房間隔。

最細開放式戶213呎起

發展商早前開放一個開放式交樓標準示範單位予公眾參觀，為實用面積213方呎的8樓D室，起居室面積約100多方呎，雖然不算太大，可謂「一眼睇晒」，但勝在內籠方正實用，外連22方呎露台，採落地玻璃門分隔，視覺上可增加空間感。

發展商為求幫助買家善用每寸空間，單位內有不同的「貼心」設備，例如在大門口位置及近露台位置設有儲物空間。較為特別的是利用活動趟門把起居室與廚房、浴室分隔，門後設有門鎖確保私隱，趟門本身亦預留電視用的天線、電掣位，以及預留電視機位，方便買家入住後擺放家俬。

值得一提的是，項目無論是任何間隔單位的浴室，都備有通風窗。另在廚房部分，若關上趟門後，可變成傳統式「梗廚」，有別於市場上大部分開放式單位只採用開放式廚房設計。

開放式500元可購「變形家具」

近年細單位主導市場，變形家具興起，發展商亦展出一套「變形家具」，可完全收起、變成書枱、或變成睡牀，整個過程只需數十秒，購買該盤開放式單位的買家，可以優惠價500元購買一套。此外，發展商亦展出B、E室1房單位的開放式廚房及廚櫃，伸延出來的工作枱，配有插頭，可作餐桌或書桌之用；另外亦設有鞋櫃、活動式掛鈎、傘架等實用家具。

至於項目極高層部分、即27樓或以上，則是面積較大的兩房或特色戶，部分賣點是設有按摩浴池，或設有天台及私人泳池。

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