李志成：減辣宜早不宜遲

疫市當前，港樓市受壓，個別業主開始減價求售，故樓價料將持續調整，而發展商近期放慢推盤步伐，未有大型全新盤登場，一手市場交投疏落，根據市場統計，本月首18日合共只錄約165宗一手成交。有銀行推出按揭貸款「還息不還本」的紓困措施，金管局亦容許銀行彈性處理按揭貸款的年期上限，即可超出最長30年的監管要求，紓緩借款人的財政困難，而銀行仍可繼續收息，對資金成本影響不大，可謂創造雙贏局面。

事實上，過去為壓抑樓價，政府多次推出「辣招」，DSD加上SSD及BSD辣稅，連同多次收緊按揭成數措施下，窒礙二手物業流轉。根據本行資料研究部顯示，過去7年二手住宅成交宗數大幅減少，跌幅超過五成。辣招下二手交投量下跌，但卻無阻樓價飈升，根據差估署數據顯示，樓價去年仍錄升幅，連升11年。正如筆者去年底建議，政府可考慮分階段放寬逾1000萬至1500萬元物業按揭成數上限，由現時五成放寬至七成；逾1500萬至2000萬元物業按揭成數上限則建議由現時五成提升至六成，全面提升二手流通情况，助市民置業安居。

香港置業行政總裁

[李志成]