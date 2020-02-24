布少明：淡市逢生 筍租盤續現

發展商不割價 轉賣為租

另一邊廂，肺炎疫情令不少中小商戶水深火熱，不少業主均願與中小企共度時艱。樓市同樣受疫情影響，整體氣氛平平，開始有發展商不欲大幅減價賣樓，選擇暫時將新盤轉賣為租。

近日本行亦獲業主委託，全權獨家代理一個筲箕灣重建發展項目，全新現樓的招租計劃。事實上，由於近年港島東區商業發展，區內物業租賃需求強勁、該物業以大熱於市場的1房及2房間隔作主打，再加上該批單位實用呎租較同區樓齡較淺的新樓，存在約5%至10%的折讓，相信租務反應將相當理想。

筆者舉出上述例子，旨在顯示於樓價回調下，不但有「筍盤」，更有「筍租」。事實上，隨着租金水平連升多年，一般租樓人士在每次續租時，均面對年年或隔年加租的困境，但筆者認為，今次面對「疫」境，租約期快滿的租樓一族，傾續約時大可趁機會與業主議價，相信可以「有偈傾」，對於租樓者而言，今次是近年難能可貴，在議價上佔上風的勝利時刻。當然，長期租樓亦非長遠之計，考慮及早上車，方為上策。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]