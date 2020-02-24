廖偉強：防疫之餘 不忘生意

香港同樣經歷嚴峻考驗，上年的社會運動已經使到各行各業飽受衝擊，元氣還未恢復，再次遇上新型冠狀病毒的爆發，各行各業的生意跌落谷底達致冰點。

2月份一向是代理艱辛月份，原因是農曆新年一般在2月左右，業主及買家外遊數目相對比較多，加上發展商在這個時候都會盡量避免推出全新樓盤，在這樣的形勢下，地產代理做生意一定困難。

今年2月份肯定更加困難，加上新型冠狀病毒，香港首宗確診個案亦剛在農曆新年前出現，史無前例的隔離行動，導致各行各業生意完全冰封。對上兩年分別出現中美貿易戰及反修例運動，加上今年新型冠狀病毒疫情，地產代理生意肯定雪上加霜。香港是資本主義的社會，商業活動不可能持續停頓，這樣的結果，無論是打工仔或老闆都會嚴重受創。這病毒雖然仍未完全受控制，但是相信總會過去的，所以，香港市民只要做足防禦措施，平常心面對事情，商業活動仍然需要持續運作，否則，就算疫情過後，都會面對經濟不景的嚴重打擊。

筆者絕對相信一個現象，當抑壓過度就會爆發，即是疫情過後，香港人按捺不往的社交活動就會出現，報復式的消費就會產生，飲食行業應該是最先受惠，房地產更加是香港人的頭號選擇，到時的樓價就有機會噴射式上升。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]