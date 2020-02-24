陳永傑：重創過後 入市時機

在以往SARS等重大事件重創之後，結婚、出生率都會偏低，買樓租樓活動減慢，樓價升幅亦收窄。雖然從樓價租金去看，重創之後有不俗升幅，但大家須知道，重大不利事件發生已經導致樓價租金大幅滑落，造成基數比較低，反彈百分比似乎很大，實質金額和升幅實在不及往後時間強勁。需要置業或租樓宜早作準備，以免慢人一步。

政府應加強二手樓流轉率

不過，香港二手樓市存在流轉率低的問題，盤源供應不夠，買樓人士選擇不多。政府有需要加強二手樓換樓鏈流轉率，有助本港經濟回穩，減輕新型肺炎對香港經濟的衝擊。

二手私人住宅換樓鏈活動增加，不但有利樓市，更能穩定本港經濟，有助飲食、零售及旅遊等基本行業走出困境。根據差餉物業估價署的數字，本港私人住宅業主在2018年底大約120萬個。但目前本港二手樓市的流轉率只得約3.44%，與1997年大約100萬個業主有14.58%流轉率相比，相差着實太遠，難怪本港地產代理行業要艱苦經營。

如果二手樓流通率回復1997年水平，地產、銀行，法律、廣告、運輸、裝修、電器等等行業必定生意回升，繼而帶旺零售、旅遊、飲食以至各行各業。

本港二手樓市交投大減，是由於政府10年來實施多種印花稅及金管局收緊銀行按揭成數所致，造成樓市交易成本大增，大大削弱二手樓交投量。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]