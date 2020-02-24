湯文亮：借錢慎防債仔實力太強

我有不少朋友曾經借錢畀非常有實力的人，最初的時候仲會話對方有實力，又願意畀高息，這樣的生意做過世都願，到後期不但沒有提及，還四處搵人接手他的債務，理由是債仔本息不還，點追都沒有反應，甚至因為債仔太有實力，連追也不敢，恐怕被債仔反咬誹謗，不但不還錢，仲被債仔狀告賠償，當日因為債仔有實力而借錢，原來債仔太有實力是很難叫他們還錢，那些人一定唔知道借錢畀人的第一戒條，就是不要借錢畀實力強大的人，好似當日劉備借荊州一樣，有借冇還。

朋友最好無錢財瓜葛

不少人話朋友有通財之義，我認為除非迫不得已，最好唔好問老友借錢，問銀行可以，甚至問財務公司也可以，雖然要畀利息，但這是值得的，如果問朋友借錢，其實是除了借錢之外，還欠了一個人情，錢債易還，人情債難還，即使連本帶息歸還，但人債仍在，難保他日有機會，那人問自己借錢，而且數目不菲，又如何處理，如果借，希望可以有得收番，如果唔借，一定會畀人鬧忘恩負義。

所以，最徹底的方法就是不要問人借錢，尤其是在沒有迫切的情况下，不過，有很多人忘記這一點，他們會話試吓雙方交情，是否達到通財之義這個地步，其實是自討苦吃。

買債要有打折回購心理準備

有人話就算唔借錢畀人，可以買債券，收息比收租高不知幾多，其實他們不明白，買債券同借錢畀人差不多，發債的人是債仔，買債券的人是債主，一般來說，債仔的實力強大過債主不知多少倍，買債即是犯了借錢畀人的第一戒條，有一日，發債的人話要打折找數，如果債券持有人唔應承，隨時連渣都冇，又如何處理，好似現在已經有類似的情况出現，買了債券的人應該有心理準備，債券價格可能會隨時唔見了一截。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]