曾淵滄：港股牛市未盡 調整受美拖累

【明報專訊】1月20日，習近平開始告誡武漢官員要防止當時開始在武漢快速傳播的新型冠狀病毒肺炎COVID-19，當天開始，港股大跌，內地股市也大跌，數天之後，內地與香港先後放農曆新年假，香港股市早一些復市，內地股市則延至2月3日才復市，結果是香港恒生指數連跌多日，跌幅高達3000點，然後於2月3日內地股市復市日見底反彈，內地A股三大指數也於2月3日復市日一跌見底，2月4日就開始反彈，至今，內地三大指數已有兩個完全收復失地，並創出一年新高，那是深圳指數及創業板指數，上海指數也很接近收復COVID-19疫症開始後的失地，基本上，只有香港恒指依然無力收復失地。
很明顯的，那是因為香港恒指成分股中不少仍與疫情有關，同時，香港股市的主要大戶依然是美資大戶，2月3日至2月17日，恒指也有不錯的反彈，從2月3日最低點26100點反彈至2月17日的最高點28000點，反彈幅度約1900點，也是接近整個下跌幅度的三分之二，2月17日之後，美國股市在創歷史新高之後出現調整，恒指也跟着調整，很明顯的，恒指在上星期的調整是受到美股調整所累。
恒指成分股 不少與疫情有關
2月20日美股盤中突然大跌，同一時間，歐股也大跌，當時歐股已近收市，結果以大跌收市，而美股在歐股收市後，終於能在大跌中適度反彈。
可惜，反彈力度不足，終於無力保住不跌的期望，歐美股市在同一時間突然大跌，對在香港炒作港股的國際大戶而言，的確是一大驚嚇，終於在2月21日再度拋售港股，如果沒有2月20日歐美股市的驚嚇，恒指很可能在2月20日已經見底，因為當日恒指出現強有力的「V」形反彈。
更多人會認為調整未結束
我們很難預測恒指這一回的調整底位在什麼地方，從2月3日至2月17日，恒指反彈1900點，然後調整700點，不算多。
因此，相信更多人會認為調整仍未結束，更有人會認為恒指由2月3日開始的反彈於2月17日已經結束了，會再進一步大幅下跌，進入熊市。
我則較為樂觀，認為牛市未盡，目前的調整只是受美股調整所影響，內地才是真正受COVID-19嚴重打擊的地方，而內地股市中三大指數兩個創新高，一個接近創新高，可見疫症對股市的打擊是有限的。
習指防疫不可過頭 曙光在望
只要歐美投資者開始有能力解釋為什麼2月20日歐美股市會突然同時急跌，歐美股市恢復升勢，港股也應該再繼續回升，並創新高，港股中已有多個板塊創歷史新高，人民銀行開始放水，習近平也公開說防疫不可做過頭，妨礙經濟向前發展，曙光正在前頭。