曾淵滄：港股牛市未盡 調整受美拖累

很明顯的，那是因為香港恒指成分股中不少仍與疫情有關，同時，香港股市的主要大戶依然是美資大戶，2月3日至2月17日，恒指也有不錯的反彈，從2月3日最低點26100點反彈至2月17日的最高點28000點，反彈幅度約1900點，也是接近整個下跌幅度的三分之二，2月17日之後，美國股市在創歷史新高之後出現調整，恒指也跟着調整，很明顯的，恒指在上星期的調整是受到美股調整所累。

恒指成分股 不少與疫情有關

2月20日美股盤中突然大跌，同一時間，歐股也大跌，當時歐股已近收市，結果以大跌收市，而美股在歐股收市後，終於能在大跌中適度反彈。

可惜，反彈力度不足，終於無力保住不跌的期望，歐美股市在同一時間突然大跌，對在香港炒作港股的國際大戶而言，的確是一大驚嚇，終於在2月21日再度拋售港股，如果沒有2月20日歐美股市的驚嚇，恒指很可能在2月20日已經見底，因為當日恒指出現強有力的「V」形反彈。

更多人會認為調整未結束

我們很難預測恒指這一回的調整底位在什麼地方，從2月3日至2月17日，恒指反彈1900點，然後調整700點，不算多。

因此，相信更多人會認為調整仍未結束，更有人會認為恒指由2月3日開始的反彈於2月17日已經結束了，會再進一步大幅下跌，進入熊市。

我則較為樂觀，認為牛市未盡，目前的調整只是受美股調整所影響，內地才是真正受COVID-19嚴重打擊的地方，而內地股市中三大指數兩個創新高，一個接近創新高，可見疫症對股市的打擊是有限的。

習指防疫不可過頭 曙光在望

只要歐美投資者開始有能力解釋為什麼2月20日歐美股市會突然同時急跌，歐美股市恢復升勢，港股也應該再繼續回升，並創新高，港股中已有多個板塊創歷史新高，人民銀行開始放水，習近平也公開說防疫不可做過頭，妨礙經濟向前發展，曙光正在前頭。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]